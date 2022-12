Imprensa internacional destaca Gonçalo Ramos, o jovem que "acabou com a era Ronaldo"

Como habitual, Cristiano Ronaldo esteve no centro das atenções da imprensa internacional durante o jogo de Portugal com a Suíça nos oitavos finais do Mundial 2022. Mas desta vez, por razões diferentes: o capitão da seleção nacional começou o jogo no banco, perdendo a titularidade para Gonçalo Ramos. Por isso, enquanto no campo se entoava os hinos das duas seleções, um mar de fotojornalistas apontava as lentes ao banco da seleção nacional, à procura do registo histórico.