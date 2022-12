Acompanhe em direto o jogo de Portugal na Renascença

Portugal disputa, esta terça-feira, o apuramento para os quartos de final do Campeonato do Mundo, frente à Suíça, e a Renascença vai acompanhar todas as incidências, ao minuto.

O jogo arranca às 19h00, mas a emissão da Renascença arranca uma hora antes. Teremos o relato em direto do Lusail Stadium, da autoria do Carlos Dias, e um vasto painel de comentadores em estúdio para antever, comentar e fazer o rescaldo da partida, com os treinadores Silas, José Nuno Azevedo, João Ferreira, Tiago Margarido e o comentador Rui Miguel Tovar.

O Luís Aresta fará reportagem junto de adeptos portugueses a acompanhar a partida, tudo numa emissão com cobertura total em rr.sapo.pt, pelos jornalistas Inês Braga Sampaio e Carlos Calaveiras.

Portugal procura assegurar uma vaga nos quartos de final pela terceira vez na história e 16 anos depois da última qualificação.

Tanto em 1966 como em 2006, a equipa das quinas atingiu os quartos de final, sendo que na primeira ocasião a prova ainda não contemplava a realização de oitavos de final. Em ambos os casos, Portugal acabaria por chegar às meias-finais, ficando em terceiro lugar em Inglaterra e em quarto na Alemanha.

Para o duelo com os helvéticos, Fernando Santos tem algumas dúvidas para o onze inicial. A maior prende-se com Ronaldo, na sequência do desagrado que manifestou quando foi substituído frente aos sul-coreanos.

O selecionador confessou, na segunda-feira, que não gostou "mesmo nada" da atitude do avançado, mas não revelou se o capitão entrará de início, o que será o mais expectável.

Antes do jogo de Portugal, Marrocos e Espanha também disputam um lugar nos "quartos", em Al-Rayyan, sendo que o vencedor irá defrontar portugueses ou suíços na próxima ronda.