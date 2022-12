Pedro "Ró-Ró". O português da seleção do Qatar quer ver Portugal ser campeão do mundo

Pedro Correia, para os amigos Ró-Ró por influência dos craques brasileiros Ronaldo e Romário, nasceu em Portugal há 32 anos. Naturalizou-se e é neste momento uma pedra fundamental na seleção do país organizador do Mundial 2022. Já eliminado do torneio, espera que Portugal possa vencer o Campeonato do Mundo.



Com origens cabo-verdianas e depois de passagens pela formação de Benfica, Estoril, Estrela da Amadora e Farense, Pedro Correia já como sénior chegou ao Qatar para jogar futebol. Foi há 13 anos que se iniciou uma história de sucesso.

Apesar da forte ligação local, Pedro Correia não esquece as origens: “Portugal é uma seleção muito forte, joguei contra Portugal e foi um dos piores jogos da minha vida, corri muito. Eles têm muito talento. Têm tudo para serem campeões, espero que Portugal consiga chegar muito longe”.

No Qatar, a seleção portuguesa tem tido um apoio muito forte de adeptos das mais variadas nacionalidades, por influência do capitão da seleção portuguesa.

“O Ronaldo é do povo, todos aqui gostam dele. Ninguém pagou para eles apoiarem, é o futebol. Todos gostam deste jogo e se há uma estrela destas na seleção de Portugal claro que as pessoas vão gostar, é a paixão pelo futebol”, afirma.