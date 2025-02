O país da bola no pé já sabe quem são os rapazes do andebol

Minutos antes, a Dinamarca, que eliminou Portugal nas meias-finais, tinha mostrado por que razão é a melhor equipa de andebol da atualidade, sagrando-se tetracampeã. Por isso, a pergunta e resposta de Luís Carvalho se explica tão bem: “Se custa perder assim? Custava era quando Portugal não vinha.”



O poder de comunicar

Quando as luzes e os sons da Unity Arena se apagaram, os jogadores saíram para o hotel para começar a “assimilar” o que aconteceu nos últimos 15 dias (o Mundial decorreu entre 15 de janeiro e 2 de fevereiro, na Noruega, Dinamarca e Croácia). Enquanto isso, as famílias, que também ficaram a assistir à final no pavilhão, procuravam um restaurante onde jantar, abrigar-se do frio de -12 graus e baixar os níveis cardíacos. Ricardo Costa, pai dos irmãos mais badalados do torneio, escolheu o Maya’s, um restaurante de decoração nórdica, a madeira e as plantas em destaque, e que divide o menu entre os pratos italianos e os noruegueses.

A meio da refeição, levanta-se para falar com a Renascença. “Eu podia estar a jantar, mas fiz questão de estar aqui [a ser entrevistado], porque acho que nós, que lutamos tanto para que o andebol ande para a frente, temos de dar a cara.” Ricardo Costa foi jogador, é hoje treinador de andebol do Sporting e, tal como todos os intervenientes ouvidos pela Renascença neste fim de festa, considera que a grande vitória de Portugal é, não apenas o 4.º lugar, mas a atenção mediática, com as audiências dos jogos da seleção a baterem todos os recordes e a assessoria de comunicação a não ter mãos a medir.

“É assim que nós nos vemos no desporto, acreditando que quanto mais acesso damos” a atletas e treinadores, “mais conseguimos proximidade com as pessoas”, explica Ana Teixeira, diretora de comunicação na Federação de Andebol de Portugal. “Nós [federação] até temos um grupo do WhatsApp com vários jornalistas e é por lá que eu passo a informação a toda a gente”, conta.