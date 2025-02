E eles foram para cima deles. E deixaram um povo orgulhoso

Talvez “heróis do mar” não seja a alcunha certa para esta gente. Heróis do povo? Ou heróis de um povo que nem sabia que precisava de vibrar com andebol? Quem sabe, quem sabe.

O que se faz numa competição é sempre importante para fins de popularidade e crescimento de uma modalidade, mas quando o sentimento passa, quando metem uma multidão de cada vez a falar de andebol, quando estava tanta gente a querer saber o desfecho da mais bela história, é porque algo foi bem feito. Se "o poema ensina a cair", segundo Luiza Neto Jorge, jogar com esta alma e capacidade também autorizam uma queda digna e carregada de honra. É uma lição para todos.

Veja como tudo aconteceu no Portugal 34-35 França



A derrota desta tarde, no jogo que entregava a medalha de bronze, não belisca nada do que foi feito até aqui. Jogava-se contra uns gigantes e só se notou no primeiro tempo, mesmo que a buzina do intervalo tenha soado com apenas dois golos de diferença. Sim, os franceses – campeões da Europa e vices do mundo (já foram seis vezes campeões mundiais, 12 pódios) – davam ares de ser mais fortes, mais altos, mais rápidos, mais sábios dos caminhos e do que o jogo pedia.