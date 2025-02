António Areia: “Os livres de 7 metros são como o jogo do gato e do rato"

O ponta direita joga em França, conhece muitos dos adversários e confirma que vai ser uma partida difícil, mas "podemos sonhar" e não tem dúvidas, lembrando as palavras do selecionador Paulo Jorge Pereira: "vamos para cima deles".

Em conversa com a Renascença , António Areia está feliz com o que foi conseguido até agora, mas acredita que a seleção ainda pode dar mais um "passinho" e chegar à medalha.

É o sinal de que o país está com os "heróis do mar", alcunha pela qual é conhecida a equipa, que estão a fazer história, pela primeira vez na luta por uma medalha depois de terem chegado às meias-finais, onde defrontaram a Dinamarca.

A seleção portuguesa de andebol vai defrontar este domingo a França, campeã da Europa em título, para tentar conquistar a medalha de bronze no Mundial, que está a decorrer em Oslo, na Noruega. O jogo está marcado para as 14h00 e vai ter dois espectadores especiais: Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro.

O guarda-redes dinamarquês [Emil Nielsen] fez mais uma exibição impressionante, com 15 defesas… Pois, nós sabíamos que nos seis jogadores de campo a defesa era complicada, muito agressiva, alta… e depois de conseguirmos passar a defesa, tínhamos que passar ainda um monstro na baliza, que atualmente é o melhor guarda-redes do mundo. Portanto, nós sabíamos que, se conseguíssemos tratar de uma dificuldade, apareceria sempre outra. E a verdade é que nós conseguimos, mais ou menos, na primeira parte, equilibrar as contas com ele, mas depois ele decidiu fechar a baliza e tivemos algumas dificuldades para marcar golo.

Certo. São equipas bastante equilibradas, são equipas bastante fortes em todas as fases do jogo, em todos os aspetos, até na mentalidade do país e na forma como vive o andebol. Não é um país em que viva só o futebol e eu acho que esse apoio também ajuda a que depois as pessoas, os mais novos, se apaixonem pela modalidade e queiram praticá-la.

Mas nós também temos de ter noção do momento em que estamos e da qualidade que temos na nossa equipa. E acho que, mais do que tentarmos perceber o que é que a França pode fazer, é importante termos consciência da qualidade que nós temos na nossa equipa para poder ganhar o jogo.

Portugal vai agora defrontar a França, campeã da Europa, para tentar conquistar a medalha de bronze. Como diria Paulo Jorge Pereira, “vamos para cima deles”? [risos] Sem dúvida. Essa é a expressão que nós temos utilizado na competição toda. Vamos jogar com a França, já jogámos algumas vezes contra eles, já ganhámos algumas vezes, já perdemos outras portanto é uma equipa que nós vamos conhecendo ao longo do tempo, que tem uma qualidade que não é preciso dizer. Para além de ser a campeã da Europa, sabemos que é uma das grandes potências aliada à Dinamarca, sempre foi uma potência no andebol, com jogadores muito bons individualmente, fortes fisicamente.

O Areia conseguiu bater o Nielsen várias vezes, nomeadamente nos livres de 7 metros. O António é um dos marcadores habituais, os livres têm truque ou há treino específico? Eu sou um sortudo por poder já há alguns anos ser o marcador de livres de 7 metros na seleção, como fui no FC Porto. Gosto de o fazer. Aquilo é o jogo do gato e do rato, eu acho que vai fazer uma coisa, ele acha que vou fazer outra. Mas isto envolve trabalho individual no campo, aperfeiçoando diversos tipos de remates que possam ser úteis, envolve um estudo de vídeo, saber algumas tendências que os guarda-redes podem ter ou algumas debilidades e jogar com isso.

Ainda lembramos o jogo dramático que deu a qualificação para os Jogos Olímpicos em 2021. Pode servir de inspiração...

Claro que sim. Esse é um jogo que nunca nos vai sair da memória por diversas coisas, pelo acesso que nos deu aos Jogos Olímpicos, pelas circunstâncias em que todos vivíamos em Portugal naquele momento. E sim, é uma inspiração. Há jogos muito especiais, mas jogos como aquele não há. Mas há também os exemplos recentes. Aquilo que temos feito neste Campeonato do Mundo tem sido incrível e só temos que nos agarrar a isso, à nossa qualidade, à nossa ambição, à nossa garra, a paixão que metemos dentro de campo. São valores e maneiras de estar que nós gostamos e temos adotado e é a forma como nos identificamos. Portanto, eu acho que podemos sonhar.

Certo é que, aconteça o que acontecer, esta seleção já fica na história, com um Mundial exemplar em que foram ultrapassadas várias potencias da modalidade como a Noruega, a Suécia, a Espanha e a Alemanha.

É isso, eu há uns dias recebi uma mensagem que dizia: ‘vocês já fizeram o impossível, agora façam o mais difícil’ e é um bocado isto, não é? Nós, aconteça o que acontecer daqui para a frente, no jogo contra a França, eu acho que todos temos que estar super orgulhosos daquilo que fizemos, do percurso que tivemos até aqui. Jogamos um acesso a uma final do Campeonato do Mundo com a melhor equipa do mundo [a Dinamarca]. Portanto, nada vai apagar aquilo que fizemos, mas, enquanto isto não acabar, nós acreditamos que sempre podemos fazer um bocadinho mais. E é neste sentido que nós vamos: tentar mais um esforço, mais um passo. Nós já fizemos história, mas queremos revalidar essa história e escrever mais uma página bonita.

Está previsto que o Presidente da República e o primeiro-ministro vão assistir ao vosso jogo. Isso ajuda ou aumenta a pressão?

Não, eu acho que a pressão já está no jogo em si, pela importância que tem e por aquilo que estamos a lutar. O facto de o senhor Presidente e o primeiro-ministro virem aqui dar o seu apoio só nos dá um maior sentido de gratidão e de sentir que realmente o que fizemos aqui está a ser vivido em Portugal de uma forma bastante positiva. E é bom sentirmos esse apoio porque, num país em que vivemos muito daquilo que o futebol faz, é importante também sentirmos que quando fazemos algo bonito e algo histórico que as pessoas - e neste caso os órgãos máximos do nosso país - estão connosco e mostram o seu apoio.

Para fechar, o António é um dos veteranos deste grupo...

[interrompe, sorrindo] Mais experientes, mais experientes...

Sim, é isso. Tem a experiência suficiente para me dizer se o futuro da modalidade está garantido em Portugal?

Eu quero acreditar que sim. Estamos agora a receber uma nova geração que aliada - e eu acho que só funciona assim - à experiência de alguns jogadores que temos aqui, tem funcionado muito bem. Eu acho que Portugal tem muitas condições para continuar a crescer no futuro. É importante que os clubes continuem a trabalhar bem, em todos os escalões até a chegar a sénior e é importante também que os clubes que lutam pelas competições europeias continuem a fazer boas campanhas.

...

E neste sentido eu acho que se nós, em conjunto com a federação e com os clubes, mantivermos a mentalidade e olharmos um bocado para este Campeonato do Mundo como um objetivo no futuro e trabalharmos todos neste sentido, de crescimento e de inovação, acho que Portugal tem muitas condições para se manter a este nível durante alguns anos, porque a qualidade está. Falta só um bocadinho de trabalhar e insistir mais na formação e nos apoios que a federação e a nossa equipa necessitam.