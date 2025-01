Martim Costa: "Nem se consegue saborear porque a pressão é tanta, mais do que felicidade é alívio"

Mas a jogada estava combinada ou foi improviso do momento?

Já tínhamos definido mais ou menos o que é que queríamos fazer, o nosso plano de ataque era aquele: atacarmos um contra um em cima dos defensores deles. Foi a minha vez de atacar e consegui fintar, passar pelo meu adversário e consegui marcar golo.

O Martim remata, a bola entra e o jogo acaba. O que é que se sente naquele momento ao fazer história?

Acho que é um misto de emoções de felicidade, de alívio, de tudo. Às vezes nem se consegue saborear muito bem aquilo que conseguimos porque a pressão é tanta, há uma descarga de consciência e um alívio do peso nos ombros, mais do que felicidade e euforia, que obviamente também sentimos, mas se calhar as pessoas de fora vivem-no muito mais do que nós.

O selecionador Paulo Jorge Pereira disse no final da partida que tinha apostado que o Martim ia fazer um grande jogo, mas diz que ao início as coisas não lhe estavam a correr bem. Foi o quê, nervos? Pressão? Uma maior atenção dos alemães sobre si?

O guarda-redes deles estava a apanhar as bolas, estava a defender bem. Há dias assim em que a bola custa mais a entrar, mas no prolongamento a bola lá conseguiu encontrar as redes, felizmente veio a tempo e consegui aparecer a tempo de ajudar a equipa a ganhar.

Estivemos na frente do marcador muito tempo, mas a Alemanha recuperou na segunda parte, muito por culpa do guarda-redes alemão [Andreas Wolff] que fez uma exibição incrível com 21 defesas.

É muito, é muito... Fez um jogaço. Se calhar, se tivesse feito um jogo mais normal, digamos assim, tínhamos ganho o jogo nos 60 minutos, de maneira um pouco mais tranquila. Mas a verdade é que são as armas deles, nós temos as nossas e uma das armas da Alemanha é o guarda-redes que tem, que é uma máquina, dos melhores de sempre, um dos melhores do mundo na atualidade e quando está no dia dele é difícil marcar golo, há dias assim, mas soubemos lidar com isso, conseguimos defender ainda melhor que eles e conseguimos ganhar este jogo.