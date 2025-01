Diogo Rêma: "A maior parte das pessoas não acreditavam neste feito. Sempre foi o nosso objetivo"

A seleção portuguesa de andebol defronta esta quarta-feira, a partir das 19h30, a Alemanha nos quartos de final do Mundial.

Os “heróis do mar”, alcunha pela qual são conhecidos, estão a fazer história na Noruega ao chegar ao inédito lote das oito melhores equipas do mundo.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Um dos destaques tem sido o jovem Diogo Rêma, guarda-redes do FC Porto, que está, tal como Francisco Costa, entre os sete finalistas para o prémio de melhor jogador sub-21.

Em conversa com a Renascença, Rêma acredita que Portugal pode vencer a poderosa Alemanha, onde se joga o melhor campeonato do mundo, e, quem sabe, sonhar com medalhas.