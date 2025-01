​Quando viu no outro lado um homem e não um semideus, Jaime Faria foi tempestade

Jaime Faria nasceu em Lisboa, em 2003, no ano em que Novak Djokovic começou a carreira como tenista profissional. O português foi aprendendo o que era suposto aprender, coordenar a respiração com a amamentação, depois adquirir aquelas valências mágicas, como andar e falar e ler e escrever. Nos entretantos Djoko levantava pedaços de prata.

Na madrugada que passou, o lisboeta e o monstro dos monstros olharam-se nos olhos na Rod Laver Arena, em Melbourne, o principal court do Open da Austrália. De um lado, um homem com tiques arrogantes e outros tantos generosos, um lutador incansável com uma amplitude de pernas circense e que soma 1126 vitórias no circuito, 379 delas em torneios do Grand Slam (atingiu com Faria os 430 jogos em majors, é um novo record). O sérvio amealhou ainda 99 títulos, 24 deles em Grand Slams, 10 desses neste court.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O português, de 21 anos, estreou-se em abril em torneios do ATP, no Estoril Open. Mas dizem que é daqueles que lá anda, entre trutas, com a cabeça entre as orelhas, imune a tremedeiras desnecessárias, embora compreensíveis. Depois de alguns momentos bons no primeiro set, bastaram 30 minutos a Djokovic para assinar um chamativo e implacável 6-1. Era um dedo no ar por parte da realidade. As bolas iam massacrando a esquerda do desafinado Faria.

No segundo jogo dentro do jogo decidiu que do outro lado da fronteira esburacada não estava um semideus, mas um homem. Bateu na bola de outra maneira. Serviu como servem os grandes. Aguentou-se naqueles rális mais longos, com pancadas infinitas. Sacou da garganta do adversário um grito daqueles típicos. “Parece que abre os olhos e se torna imbatível”, confessou à Renascença, na véspera, juntando risinhos.