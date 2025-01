Paulo Pereira. O que falta, as caras novas e o que esperar no Mundial: "Recuperámos a nossa credibilidade no 7 contra 6"

Paulo Jorge Pereira não tem dúvidas sobre onde deve chegar o grupo de jogadores que lidera. "Temos uma meta que é claramente atingir os quartos de final. Se nós atingirmos os quartos de final vamos melhorar o melhor resultado de sempre, o 10.º lugar, que obtivemos no Egipto e permite-nos sonhar um pouco mais."

No entanto, o técnico alerta: “A caminhada para chegar aos quartos de final é uma caminhada duríssima, não só na fase preliminar, mas também depois no cruzamento. Nós vamos cruzar com um grupo que tem a Suécia, a Espanha e provavelmente será o Japão que se apura. Ter de ganhar à Suécia ou à Espanha para estar nos quartos de final é já um objetivo muito elevado”.

A Bola Branca, Paulo Jorge Pereira apresenta as novidades nos eleitos para o Mundial: João Gomes e Ricardo Brandão.

“O caso do Ricardo Brandão será o nosso terceiro pivot e o João Gomes é um jogador extraordinário que, apesar da limitação da altura, tem uma inteligência tática fora do comum e está aqui para, caso seja necessário, ajudar a equipa”, referiu.

A Federação de Andebol deu, entretanto, conta de uma novidade de última hora: Miguel Oliveira, lateral esquerdo do FC Porto, foi chamado de véspera para o Mundial. Tem 21 anos, 2 metros de altura e estreia-se na seleção principal.

A juntar aos novos, mantém-se uma base que tão bons resultados tem alcançado nos últimos anos. São nove os andebolistas que se mantêm do Mundial de 2021 no Egipto.

“Essa base é sempre a nossa garantia de poder, não só, funcionar bem dentro do campo, mas também fora do campo. Tudo isso é importante”, acrescentou Paulo Jorge Pereira.

Poucos dias antes do início do Mundial, a equipa lusa realizou dois jogos de preparação, contra República Checa e França, com uma vitória e uma derrota, respetivamente.