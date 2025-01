Jaime Faria: "O Djokovic vai apertar comigo fisicamente. Apesar de ter 37 anos, é uma máquina ainda"

As referências...

Exato, as referências, inícios de jogada. Tenho de me focar em mim. Quando o Pedro [Sousa] me der a palestra, vou estar pronto para o que tenho de ouvir e ajustar em relação ao Djokovic.

Ele tem alguma coisa que admire particularmente?

O mais importante no jogo dele, para mim, é o foco que ele mete nos momentos importantes, aquele extra. Parece que abre os olhos e se torna imbatível [risos]. A nível técnico, a esquerda acho que se destaca, tanto na resposta como no ráli.

Se ele jogasse com uma camisola do Benfica ajudava? Ia correr mais?

[risos] Sim, se calhar pensava que era o Markovic...

Na última edição do Estoril Open, a estreia em torneios do ATP, disse à Renascença (aqui) que não estava habituado a jogar para tanta gente. Mais logo vai ser no court central ou no Margaret Court. E estará cheio certamente. Imagina isso, prepara-se mentalmente? Ou, se calhar, é mais entusiasmo.

É entusiasmo, sempre disse que gostava de jogar em palcos grandes. Neste último ano, tenho jogado em cada vez melhores campos e estádios, mais emblemáticos. É mais uma experiência que vou viver e vou aprendendo. Acho que estou pronto, tenho de tentar puxar por mim e canalizar a energia num bom sentido. Para ganhar três sets, não posso perder muita energia com isso.

“Tenho muito respeito pela derrota. O ténis dá-nos umas boas sovas de humildade”: uma conversa com Jaime Faria

Quem tem na box?

O Pedro Sousa, o meu treinador. O fisioterapeuta que está também com o Nuno Borges, o Daniel Neto. Depois, tenho comigo o André Leite, o meu ex-treinador, do clube de ténis do CAD. Tomou a iniciativa de vir aqui à Austrália e tem sido inacreditável. A última vez que estive com ele foi em Roland-Garros [risos], portanto estamos com seis vitórias e uma derrota em Grand Slams, não está mal o rácio. Há que continuar.

...

Vai ser essa a minha box, o Rui Machado também está aí com o Nuno Borges, mas podem coincidir as horas dos jogos. Há muitos portugueses por aí, o Francisco Cabral, o Luís Faria, o João Sousa que está aqui a trabalhar no ATP e também deu uma ajuda, e o Francisco Rocha, que está com a Zheng Qinwen a fazer sparring. Dão-me muito apoio, não me sinto sozinho no campo.

Na tal entrevista à Renascença também falava nas sovas de humildade que o ténis dá. O que tem ensinado o ténis nos últimos tempos?

Falámos no Estoril?

Sim, em abril.

Entretanto já levei mais uma sova de humildade do ténis. Tive ali uma fase em que saí do rumo que queria ter. Foi mais inconsciente... bom, foi consciente senão teria levado mais tempo a recuperar. Depois de Wimbledon, perdi um bocadinho o rumo que estava a ter, a humildade no trabalho, não foi fácil. Tive ali três, quatro meses sempre a perder nas primeiras rondas, apesar de não estar a jogar mal nos treinos. Sinto que não foi a melhor fase, acabei bem a época, voltei a meter os cavalos todos. Lá está, houve a recompensa do meu trabalho, consegui acabar bem a época, com um título e uma final e colocar-me como cabeça de série na Austrália, aqui no qualifying, que me deu mais chances de me qualificar para o quadro. Isto é tudo um bocado assim.

Deixe-me ir ao jogo com o Pavel Kotov. Que entrada foi aquela? Parece que está num lugar especial, com o serviço a ser importante, começa bem as jogadas.

Estou num estado de flow, quero manter assim, é especial. Sinto-me a jogar muito bem, o trabalho está em crescendo, quero elevar o nível para o próximo jogo, vai ser preciso. Jogar bem no início da jogada é muito importante num piso rápido, o serviço, a resposta, meter logo pressão no adversário e procurar entrar por cima no ponto. Sabia que o Kotov teria um bom serviço, não se apresentou da melhor maneira no início, foi melhorando ao longo do terceiro set. Consegui, ainda assim, dar resposta e breakar no final. Lá está, estive bem nos serviços e resposta, mas também na primeira bola com a direita e a esquerda.