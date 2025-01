"Estamos a voltar a treinar mais e a focar a 100% no desporto": Nader, um recorde nacional e o que vem aí

Curiosamente, o Duarte Gomes, quando falou com a Renascença, já tinha dito que os recordes nacionais iam “cair todos no espaço de dois, três anos” porque estava aí uma grande geração no meio fundo. Já percebi que concorda.

Estou totalmente de acordo com ele. É como lhe digo, antigamente os atletas portugueses tinham muita qualidade, daí termos tido campeões olímpicos, medalhados olímpicos, campeões do mundo, campeões da Europa no meio fundo e fundo, mas acho que hoje em dia, em termos gerais, o atletismo está mais forte por ter um conjunto mais elevado de concorrência e de qualidade.

Dou-lhe o exemplo dos 1500m: em 2021, em Tóquio, os mínimos para os Jogos Olímpicos eram 3:35.00 minutos e este ano em Paris foram 3:33.50 e quantos atletas não estão já abaixo desses 3:33.50? Se calhar 40. Há cinco anos isso era impensável.

Isto não quer dizer que os portugueses do antigamente não estivessem a lutar pelas mesmas medalhas que conquistaram e conquistariam certamente na mesma porque foram muito bons e quanto a isso nada a dizer. Quer eu, quer os meus colegas, trabalhamos para ser melhores e se sermos melhores der recordes pessoais, recordes de Portugal e medalhas, porque não? Seria excelente.

A ideia que tínhamos do Isaac Nader era a de que era atleta de 1500m. Há mudança de distância ou os 10kms da São Silvestre foram só um teste?

Sinceramente, nem uma mudança nem um teste. Fazia e faço 1500m. O que posso dizer é que com o novo treinador fazemos muito volume de treino. Cada vez se treina mais. Os atletas de 1500m têm agora um treino mais para cima e isso faz com que haja volumes semanais de 170/180 quilómetros – não quer dizer que seja todas as semanas nessa base – faz com que neste tipo de provas de 5/10 quilómetros se possa estar a nível interessante onde se possa obter marcas de valia nacional ou internacional.

Em breve (a 4 de janeiro) há campeonatos nacionais de estrada na Figueira da Foz. Vai participar?

Sim, sim. Vou participar.

O ano de 2025 é importante com campeonatos de atletismo: em março (Europeu e Mundial de pista coberta) e setembro (Mundial ar livre). O que está previsto para o Isaac Nader nestes eventos?

Quando vestimos as cores da seleção nacional, o objetivo tem de ser sempre dar o nosso melhor. Trabalhamos muito, treinamos muito e depois o objetivo é correr sempre o mais rápido possível e dar o nosso melhor. Umas vezes estamos mais à frente outras mais atrás, mas trabalhamos sempre o melhor possível.

No último Campeonato da Europa de Pista Coberta o Isaac Nader estava tocado e não deveria ter estado nesse campeonato, não foi um bom resultado. O ano passado fui quarto no Campeonato do Mundo de pista coberta e, naturalmente, quero melhorar o meu resultado no Mundial e fazer um resultado no Europeu. No Mundial de ar livre, naturalmente, também: voltar a estar na final, como estive em Budapeste, e chegar mais à frente e estar cada ano mais perto de medalhas porque um dia pode cair para mim. Pode nunca cair, mas nós temos de tentar. Se não cair, é chegar ao fim da carreira desportiva com a consciência de que tudo fiz e sair de cabeça erguida.

Certo, mas melhor que um quarto só uma medalha…

[sorrisos] Lógico. Melhor que um quarto só um terceiro e melhor que um terceiro um segundo e melhor que um segundo um primeiro.