O que ver, quando ver? Confira o calendário dos principais eventos desportivos em 2025

Mais uma oportunidade de medalhas para a canoagem portuguesa, que no último Mundial levou sete para casa, duas delas de ouro, ambas para Messias Baptista: uma em K1 200 metros, a solo, e outra com Teresa Portela, em XK2 500m. Além disso, Fernando Pimenta quererá "desforrar-se" das duas pratas no Uzbequistão, e da prestação dececionante nos Jogos Olímpicos, com vitórias em Milão.

22 de agosto a 27 de setembro: Mundial de Râguebi feminino

23 de agosto a 14 de setembro: Volta a Espanha em bicicleta

Mais uma Grande Volta com participação de João Almeida, que no ano passado foi obrigado a desistir devido à Covid-19 e, agora, entrará com "fome" de mostrar o que vale. Resta perceber quem serão os seus concorrentes à camisola vermelha.

25 de agosto a 7 de setembro: US Open

27 de agosto a 14 de setembro: EuroBasket, de basquetebol

28 a 31 de agosto: Mundiais de ciclismo paralímpico de estrada, em Ronse, Bélgica

4 a 7 de setembro: Mundiais de canoagem em maratona

Portugal levou cinco medalhas da última edição, incluindo um ouro para Fernando Pimenta e José Ramalho, em K2. A edição de 2025, em Gyor, também é promissora para os canoístas portugueses.

13 a 21 de setembro: Mundiais de atletismo