Albertinho, o porquê do adeus, o que falhou em Paris e o futuro: “Eu tinha um plano, mas não o chegámos a discutir"

Mas, quando diz que os treinadores portugueses têm maneiras muito diferentes de trabalhar, em que é que isso se nota? Os nadadores perdem com esse treino?

Não é que percam, são caminhos diferentes para se chegar ao mesmo objetivo. Eu, Alberto, quando vejo um trabalho que está sendo efetivo e tem resultados, gosto de aprender, absorver algumas coisas e, às vezes até, incluir no meu programa. Pelas conversas que eu tive, vejo os treinadores [portugueses] muito embasados academicamente, com experiência, mas focados naquilo que aprenderam.

O que ouvi muito é que em Portugal não temos atletas, principalmente no feminino, muito altas e, por isso, é mais propício a provas de meia distância e distância. É um trabalho mais voltado para o volume de treino e para atletas de meia distância e distância.

Eu conquistei uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos – o meu atleta até ganhou ao Phelps – e era uma prova de 400m estilos e, no entanto, eu sou rotulado como um treinador de sprinters - provas de que eu gosto - e realmente tive mais atletas de 50, 100 e 200m, mas quero dizer que numa prova de 400m a maneira de eu trabalhar era diferente da grande maioria dos treinadores em Portugal.

Certo.

Por outro lado, eu criei uma equipa multidisciplinar. Juntei pessoas que estavam a estudar ciências do desporto, medicina, bioquímica, para vermos os efeitos do meu treino em cada fase da época dos atletas. Para mim, o papel do médico não era só para quando o atleta estava doente ou para recuperar o atleta, era para preveni-lo de ficar doente, fui buscar especialistas para o treino em ginásio ou na biomecânica. Entendi que um especialista em cada uma dessas áreas podia desenvolver o potencial maior desde que alguém – no caso, eu – tivesse uma visão global dos trabalhos em função dos atletas e integrasse esses trabalhos.



A diferença não é no conhecimento, eu tive foi mais experiência a nível internacional e não me conformei, havia algo que podia melhorar num atleta de outro país, e eu tentei trazer isso para o meu dia a dia. Fiz isso no Brasil e faço há mais de 20 anos e introduzi em Portugal. Não é uma diferença de capacidade. Aquilo que estudámos trouxemos para a prática em tudo o que interfere com os atletas.

Nestes três anos os resultados foram aparecendo.

A primeira competição internacional foi o Campeonato do Mundo de Piscina Curta no final de 2021. Eu estava com covid-19, não fui, não pude dar a minha contribuição. No outro ano tivemos os Jogos do Mediterrânio e foi a melhor participação da natação portuguesa neste evento; depois, tivemos Campeonato da Europa em piscina de 50m em Roma e foi a melhor participação de Portugal em 86 anos; depois, tivemos o campeonato mundial júnior no Peru foi a melhor participação de sempre de Portugal; depois, tivemos o Mundial em Fukuoka foi a melhor participação de sempre de Portugal e em Doha igual.

Não são coincidências durante três anos. São grandes eventos e foram conseguidos os melhores resultados da história da natação portuguesa, não só nas medalhas, mas também finais e meias-finais.

Fomos tendo resultados nos últimos anos, como disse, e 2024 foi um ano dourado para a natação portuguesa com o titulo mundial do Diogo Ribeiro e o título europeu da Camila Rebelo, no entanto terão sido resultados conseguidos em condições especiais por ter sido ano olímpico, em que muitos atletas se guardaram para Paris.

É perfeita a sua leitura e nós sabíamos disso. Nós precisávamos mais para chegar aos Jogos Olímpicos e ter um resultado melhor, mas há uma outra leitura que se deve fazer. Muitos especialistas comparam os resultados do Diogo com o Yokochi, que foi o único finalista olímpico de Portugal. Foi nos Jogos Olímpicos de 1984, em Los Angeles, em que a União Soviética e os países de leste não participaram.

...

O que ficou para a história? O sétimo lugar. É o que fica para a história. O Diogo é bicampeão mundial e a Camila é campeã da Europa. A minha leitura é essa. Nós não somos hipócritas em pensar que, porque ele foi campeão mundial, ia ter tudo facilitado nos Jogos Olímpicos. Não. Sabíamos que ia ter que treinar muito. Agora, sobre a conquista das medalhas, ela está lá, faz parte da história de Portugal.

Por falar em Jogos Olímpicos, a pressão estava alta, especialmente para estes dois nadadores. O que acha que correu mal em Paris? Não conseguiram chegar à respetiva melhor marca.

Quando há um resultado negativo, faço um brainstorm e procuro razões em mim, o que é que eu não fiz ou o que planeei mal ou se dei mal os treinos. Depois, tento ver com os atletas se houve algum momento em que não corresponderam.

Após o final dos Jogos Olímpicos estive de férias, os treinadores tiveram férias, os atletas também e quando retomámos eu não tinha a minha situação definida. Por isso, não chegámos a juntar os treinadores novamente, mas, caso tivesse renovado, uma das ideias era sentar com os treinadores dos atletas que estiveram nos Jogos para entender o lado de cada um.

Sobre o Diogo tínhamos a ambição de estar, no mínimo, em duas finais, o tempo que pensávamos alcançar [em Paris] era um tempo que se confirmou como medalha de bronze nos 100m mariposa. O plano – tenho a certeza – foi bem construído, sempre que replicámos este plano o Diogo melhorou os tempos em eliminatórias, meias-finais e final de Campeonatos do Mundo.

...

Na minha avaliação falhámos na execução do plano e aí tem muita coisa envolvida que eu prefiro não falar. Mas se falhámos na execução do plano o culpado sou eu, que sou um treinador experiente, que conhecia os atletas, conhecia a competição e talvez não tenha tomado as melhores decisões no meio do percurso.

Na final dos 100m livres entraram [na final] com o mesmo tempo que o Diogo já fez, na final dos 100m mariposa com o tempo que ele tem entraria também [na final], nos 50m livres se não entrasse ficaria muito próximo. O plano, a maneira como estava desenhado, era ter o pico de forma nos Jogos Olímpicos, mas tivemos alguns problemas na execução do plano e eu não soube tomar as decisões e não chegámos no nosso melhor [a Paris], esse já é um assunto interno para discutir com as pessoas que estiveram envolvidas.

Resumidamente, eu tenho que melhorar, o Diogo tem que melhorar, outras pessoas têm que melhorar, mas é uma questão de gestão e a minha gestão não foi a melhor nessa competição especificamente, infelizmente.