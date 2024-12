Ana Hormigo e um retrato do judo nacional: "Há muitos atletas talentosos a abandonar"

Ana Hormigo foi judoca olímpica, treinadora no Benfica e tem uma escola de judo em Castelo Branco.

Em entrevista à Renascença, a ex-atleta, de 43 anos, deixa o alerta ao Governo: deveria voltar a haver bolsas para apoiar jovens porque se estão a perder talentos na modalidade.

Para bem da modalidade, já foi ultrapassada a polémica com a federação. Agora, renovar a seleção vai ser necessário e já se deveria estar a pensar nos Jogos Olímpicos de 2032 (não é engano).

Deixou há pouco tempo o judo do Benfica. Agora, o que vai fazer a Ana Hormigo?

Sempre estive ligada à minha escola [de judo, em Castelo Branco], o projeto que eu tenho desde que ainda era atleta, e quando aceitei o convite do Benfica sabia que era algo a prazo, um projeto profissional muito ambicioso, muito desgastante em que estive a acompanhar uma equipa de excelência, com vários atletas para além da Telma Monteiro, como a Bárbara Timo, a Rochele Nunes, o Anri Egutitze, o Rodrigo Lopes, também a Djamila – que esteve nos Jogos Olímpicos por Cabo Verde. Era uma equipa que exigia muito de todos nós e sabia que quando acabasse o ciclo olímpico tinha de tomar uma decisão.

Eu queria dar mais estabilidade à família e a escola em Castelo Branco estava a perder-se um pouco porque tanto eu como o meu marido estávamos afastados do projeto. Acabámos este ano com 320 atletas, de camadas muito jovens, mas com um grande impacto no desporto do interior do país, o que tem as suas dificuldades. Mas é um projeto de vida que queremos muito continuar.

A Ana Hormigo era uma das selecionadoras nacionais, mas houve problemas em 2022 com o então presidente da federação [Jorge Fernandes]. Vários atletas do projeto olímpico tomaram posição pública a pedir mudanças, a Ana ficou do lado dos atletas, mas acabou também por ser afastada. Quer contar um pouco do que se passou?

Para bem da modalidade houve essa mudança. Em 2022 estava-se a entrar num grande desgaste, não só dos atletas que deram a cara por essa ‘revolução’, mas havia um grande desgaste emocional, físico de toda a estrutura. Foi uma reviravolta no judo para melhor. Não sei se continuaríamos com os resultados que estamos a ter agora se continuássemos naquele registo, sempre a treinar em Coimbra, muitas vezes sem qualidade de treino, o que estava a degradar toda a equipa.

Foram momentos muito difíceis e complicados. A Telma foi a mais atacada neste processo, foi a que deu mais a cara. Não merecia as coisas que foram ditas, que não eram verdade. Sempre foi a atleta que mais se empenhou, que lutou por toda a estrutura, por todos os atletas, e não merecia. Naquela altura eu também estava a ser atacada e acabei por me pôr do lado dos atletas porque havia muita coisa que não era verdade, havia muitas injustiças e eu sabia que para o judo evoluir alguma coisa tinha de mudar. Foram tempos muito difíceis, especialmente para os atletas que estavam no apuramento olímpico.

Tínhamos de manter o foco no treino e na preparação para os Jogos de Paris, mas parecia que estávamos numa máquina de lavar.

Felizmente, ficou lá para trás e o judo tem tudo para ser uma modalidade de topo mundial, após medalhas olímpicas em três edições seguidas. O judo é uma modalidade de muito impacto a nível internacional e sempre com muito bons atletas em todas as competições.

Esse período foi complicado. Chegou a temer que esta polémica chegasse a atrasar a preparação das atletas?

Sim, acabou por complicar, já estava a complicar há algum tempo e, portanto, aquilo tinha mesmo que terminar. Quando se tomou a decisão de os atletas falarem com a federação e depois colocarem a carta aberta já estavam num nível muito grande de desgaste.

Portugal tem historicamente conseguido resultados muito bons no judo, quer seja em Europeus, Mundiais ou Olímpicos (onde há quatro medalhas: Nuno Delgado, Telma Monteiro, Jorge Fonseca e Patrícia Sampaio). Qual é o segredo?

Essencialmente, é muita dedicação. A nível interno podemos não ter muita competitividade e é por isso que o judo precisa muito de estágios internacionais para estar com os adversários de topo e isso leva a um sacrifício enorme dos atletas e toda a dedicação que têm de ter, estar semanas fora de casa para treinar ao mais alto nível. Manter esse nível não é fácil porque só estando em Portugal é difícil ter essa competitividade. O nível das competições está num nível muito elevado, mas Portugal está no mapa, está no judo internacional com grandes resultados.

Se pensarmos no próximo ciclo olímpico, vários dos nossos internacionais já estão com mais de 30 anos (Rochele Nunes, Bárbara Timo, Jorge Fonseca). A seleção vai precisar de alguma renovação. Portugal vai ter capacidade de regeneração?

Os Jogos Olímpicos não podem ser olhados só de quatro em quatro anos. Entrámos no ciclo Los Angeles 2028, mas já deveríamos estar a pensar para 2032. Tem de se apostar na formação. É um trabalho da federação e dos clubes. Tem de haver uma aposta em renovar a seleção. A nossa equipa – é certo – está com mais idade, mas também conta muito a experiência.

Tem acontecido os atletas terem uma carreira mais longa, não só em Portugal, coisa que não acontecia há 20 anos. Hoje em dia há muitos atletas com mais de 30 anos e a manterem o nível muito elevado, mas a verdade é que convém irmos renovando a equipa porque eles não estão cá para sempre. Há um desgaste muito grande nos atletas, o alto rendimento traz um desgaste enorme físico e mental em que, por mais que se tente, o corpo já não consegue superar.

E assim sendo…

Portanto, tem de haver renovação, colocar a equipa mais jovem com mais competição e apostar nos novos valores que vão aparecendo, mas às vezes parece que em Portugal ficamos à espera que surjam, mas tem de haver investimento, tem de se ir procurar e trabalhar esses talentos, tem que se começar a trabalhar para conseguirmos garantir as gerações futuras.

A Taís Pina tem 19 anos e já esteve nos Jogos Olímpicos...

A verdade é que a Tais está a fazer um percurso bastante interessante, conseguiu ter um apuramento muito cedo e agora é preciso que se mantenha nesse nível. Mas é preciso muito trabalho, é preciso muito investimento porque sem investimento os atletas não vão conseguir trabalhar bem e é preciso apoia-los. Não basta só colocá-los a competir, é preciso dar-lhes um incentivo extra para eles manterem o seu nível de treino.

No judo, os clubes são o principal suporte da modalidade enquanto os atletas são muito jovens. Depois a exigência vai aumentando no treino e na escola e vai chegar a uma altura em que os atletas são pressionados de todo o lado, pelo treinador para treinar mais, em casa para estudar mais e a verdade é que se não houver um incentivo – bolsas para o alto rendimento – o mais provável é que eles abandonem a modalidade, têm-se visto muitos atletas talentosos a abandonar.

Esse parece ser um problema transversal ao desporto português.

Eu costumo dizer: os atletas do judo são profissionais pagos como amadores. A verdade é que os clubes não têm esse suporte, não conseguem pagar um ordenado, mas, pelo menos, quando se chega a um certo nível em que já são medalhados a nível internacional nas camadas jovens tem que haver uma bolsa e esse apoio.

Falo por experiência própria. Não ia haver uma Telma Monteiro ou uma Ana Hormigo se não houvesse aquela bolsa de alto rendimento que nos ajudou a pagar o passe do autocarro, as propinas da escola, a dar uma ajuda aos pais porque nem todos têm dinheiro para investir. Era com a bolsa de juniores – por ter conseguido medalhas – em que conseguia fazer as viagens para Lisboa para os estágios nacionais, para ajudar a pagar as minhas propinas na faculdade, para comprar os meus suplementos para o treino, ou seja, aquela pequena bolsa que eu tinha ajudava imenso, e foi há 20 anos.

Mas e agora, como é?

O patamar entre ser atleta nacional e chegar a uns Jogos Olímpicos é muito elevado. Tem de haver um apoio intermédio para estes jovens atletas. Tem de haver uma preocupação com os juniores a passar para os sub-23 porque são eles que são o futuro, mas em que a exigência é muito grande e muitos chegam ali aos 20 anos e pensam ‘e agora o que é que eu faço? Vou continuar a apostar no desporto por lazer ou vou apostar na minha carreira profissional e vou trabalhar?’

Difícil…

No judo para se ter acesso a uma bolsa olímpica tem que se ser medalhado num grand slam, as provas mais importantes depois dos Campeonatos do Mundo e da Europa. Para se ser medalhado num grande slam no judo é preciso trabalhar afincadamente e anos de treino. Não podemos apostar só quando ganham uma medalha. Temos que ver que são uma promessa para vir a garantir uma medalha nos grandes eventos e chegar ao projeto olímpico. Estão a perder-se muitos talentos.

A Ana Hormigo teve também uma boa carreira. Várias medalhas internacionais e presença olímpica. Qual o momento que destaca?

Para qualquer atleta de topo é sempre chegar aos Jogos Olímpicos. Em 2008 consegui estar em Pequim. Foi um caminho bastante árduo, com um apuramento complexo. Fiquei em sétimo lugar e destaco também o Campeonato da Europa, disputado em Lisboa, em que tive a medalha de bronze.

Ainda tentei chegar aos Jogos Olímpicos de 2012, já depois do nascimento do meu primeiro filho em 2009, foi pôr-me à prova, consegui voltar à competição numa categoria de peso que já não estava muito habituada – voltar aos 48kgs – mas voltei num rendimento excelente e consegui também ganhar Taças do Mundo.