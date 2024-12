Não é um cancro que vai parar Marta Pen: “Sinto que estou numa ótima forma”

Como está a preparação? Está confiante numa boa prestação ou vai com alguma reserva?

Vou claramente com ambições de poder idealmente estar no top-20 e conseguir contribuir com o máximo de pontos para a equipa. Estou a dizer top-20, mas nunca sabemos o nível das atletas que vão estar e as condições do terreno – é a beleza do corta-mato, mas sinto que estou numa ótima forma, acho que aerobicamente nunca estive tão forte.

Estes seis meses foram complicados, mas eu nunca parei de treinar o que fez com que eu conseguisse organizar. O treino só acontece se for acontecendo. Isto é tudo sobre consistência. Eu treinei sempre, só que, às vezes, não podia treinar devido aos tratamentos e fazia bicicleta, se não podia fazer bicicleta andava, ou seja, fui sempre ativa, isto não aconteceu de um dia para o outro. A magia disto - se é que há alguma magia - foi quando as coisas estavam muito incertas e difíceis eu continuei sempre a treinar porque, apesar de não saber se poderia voltar ao mais alto nível, sabia que se não treinasse nunca iria lá chegar, isso era garantido.

Certo.

Portanto para se ter sucesso neste desporto – e na vida em geral – é preciso trabalho e se eu ficasse completamente absorvida pela situação e não fizesse as pequenas coisas que tenho de fazer – seja séries de treino super-intenso, quando o meu corpo estava disponível, ou, se calhar, ficar só 30 minutos na bicicleta levezinho só a deixar o corpo acordar ou saber que era altura de descansar – e deixasse que a emoção tomasse conta do meu plano de treino, não conseguiria voltar ao meu caminho.

O caminho tem sido o mais normal possível, tive bastantes surpresas agradáveis. Durante a radiação e a quimioterapia oral não tive que modificar muito o treino, às vezes há algumas exigências com os hospitais e com os exames que tenho de fazer, mas o meu treinador e a minha equipa está super-enquadrada, mas tem sido o mais tranquilo possível. Quando esta situação começou eu não entrei em pânico e não fiquei três meses completamente parada porque estava em choque. O meu corpo esteve sempre em movimento durante este processo.

Ainda há tratamentos/medicação. Sem querer ser intrusivo, de que forma é que essa essa rotina do combate à doença ainda lhe complica os treinos hoje em dia?

Um dia depois da cirurgia já estava a fazer caminhadas e passado uma semana e meia comecei fisioterapia e bicicleta, sempre com a consciência que, se fizesse demasiado, voltava o processo todo para trás. Depois, na parte dos tratamentos de fertilidade já tinha retomado a corrida, mas houve uma altura em que não podia fazer impacto e fiz muita bicicleta, andei muito.

Na parte da radioterapia consegui conciliar tudo, já numa forma bastante natural, consegui treinar bastante bem e fazer o tratamento todo de forma tranquila, conciliado com o treino. Nesta segunda fase, com a quimioterapia oral, o que tem acontecido muito – como tenho um cancro de origem hormonal – estou numa pré-menopausa, ou seja, tenho muitos sintomas que uma mulher na menopausa tem e tenho de ter alguns cuidados no treino.

Tenho de fazer muita carga, um dos riscos é os meus ossos ficarem mais fracos devido à repressão do estrogénio, tenho um nutricionista que me acompanha e tive de fazer algumas modificações na nutrição, também estou imunodeprimida neste momento e, portanto, tenho de ter algum cuidado com as doenças, faço alguns jejuns intermitentes, quando vou treinar como muito perto do treino para não haver picos de insulina. Há alguns truques a acompanhar de forma a sentir-me energizada, mas ao mesmo tempo ter a certeza que estou a descansar o que é necessário e a fazer o que é necessário para o meu corpo recuperar. Também tenho tentado dormir bem e feito terapias mais alternativas como a acupuntura.