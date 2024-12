Domingos Castro: "A minha grande prioridade era Pichardo. A novela já passou, vai competir em Portugal"

Domingos Castro é o novo presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. O ex-atleta diz estar a trabalhar a um “ritmo louco” para ajudar a melhorar a modalidade, mas espera continuar a ter tempo para dar umas corridinhas.

A primeira vitória foi “reconquistar” Pedro Pichardo, o triplo saltador do Benfica, que já foi campeão olímpico, admitiu abandonar a modalidade depois de Paris 2024.

Nesta entrevista à Renascença, Domingos Castro deixa dois apelos: um ao Governo (apostem no desporto, pela nossa saúde) e outro aos jovens (estudem).

Já esteve nos nacionais de corta-mato e logo em Guimarães, uma terra que lhe diz muito. Como correu o evento?

Foi o primeiro evento como presidente da federação e foi um misto de sucesso e emoção, na minha cidade natal, num estádio que nos homenageia com a pista Gémeos Castro. Foi um misto de tanta coisa boa que saímos de lá extremamente felizes.

Tomou posse há pouco mais de 15 dias, ainda pouco tempo para mudar alguma coisa?

Já mudámos algumas coisas. Por exemplo, a imagem da federação. Vai pouco a pouco, mas estamos a introduzir algumas dinâmicas.

Mas quais são as suas prioridades para o primeiro mandato até 2028?

Prioridade, prioridade é a Casa das Seleções, o mais rapidamente possível, estar construída. Depois, já estamos a implementar [a decisão] de as seleções irem completas para as competições e já estamos a sentir, sobretudo nos jovens, uma motivação muito grande por estarmos a dar-lhes a oportunidade de representarem Portugal com equipas completas. Por exemplo, em breve vai haver um meeting internacional de pista coberta onde vamos levar 40 jovens. E depois é organizarmos a federação ao nosso jeito.

Brevemente vai abrir o polo da federação no Porto. Estive em Coimbra a falar do Centro de Alto Rendimento dos jovens pré-universitários, 20, em que 15 e mais 5 do desporto adaptado vão viver, estudar e treinar em Coimbra, com todas as condições. Fui ao Algarve visitar o percurso do próximo Campeonato da Europa de Corta-Mato, que vai ser em Lagoa. Falta um ano, mas já estamos a trabalhar para que tudo corra bem nessa organização. São exemplos de que todos os dias temos novas situações e novidades. Estamos a trabalhar a um ritmo emocionante.

No espaço de menos de um ano, vamos ter várias competições internacionais. Campeonato da Europa de Pista Coberta, Campeonato do Mundo de ar livre, Campeonatos de corta-mato. Vamos ter seleções bem preparadas para conseguir resultados?

Aos atletas não pode faltar nada. Eles é que são os artistas da modalidade – os atletas e os treinadores, como é óbvio. A federação tudo vai fazer para lhes proporcionar as condições, e vamos, se possível, apoiar ainda mais. No momento certo, quando a federação precisar, esperamos que eles estejam disponíveis e motivados.

Falo por mim: quando eu representava a seleção era das maiores alegrias que tinha, foi das coisas mais fantásticas durante a minha carreira. E é isto que peço aos nossos atletas: sempre que vão à seleção, que sintam orgulho e que sintam motivação. Nós – Federação – vamos proporcionar todo o apoio que necessitam.