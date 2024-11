Bateu uma marca histórica de Mamede e avisa para o que vem aí: "Os recordes nacionais vão cair todos"

Para a sua geração, quem é o ídolo?

Rui Silva. Não fazia as minhas distâncias, mas vi muitas provas dele e acho que é um exemplo para todos os atletas e também para mim.

O Duarte tem 23 anos, foi atleta do Benfica, já chegou à seleção, tem agora um recorde nacional, o que se segue? Quais são os próximos objetivos?

Vou fazer um estágio de altitude, vou preparar a pista coberta porque é muito importante para a minha qualificação no Campeonato do Mundo de ar livre por causa do ranking.

Explique lá isso…

Nós podemo-nos qualificar através de duas formas: qualificação direta por marca (uma marca que temos de obter para qualificar) ou por ranking (temos de ter x pontos – alcançados com a marca - na média de três provas). A pista coberta dá muitos pontos e se eu conseguir uma boa marca na pista coberta dá-me mais pontos que no ar livre e é aí que me vou focar, na pista coberta.

Mas, então, as corridas…

Devo ir correr uma prova nos Estados Unidos, depois vou tentar, se tudo correr bem, o Europeu de pista coberta [de 6 a 9 de março de 2025] e só depois focar-me no ar livre para ir ao campeonato do Mundo [13 a 21 de setembro de 2025], o meu objetivo principal.

E que provas está previsto fazer nesses grandes eventos?

No Europeu de pista coberta os 3.000 metros e no Mundial de ar livre os 5.000 metros.

Então os 10.000 ainda podem esperar?

Sim, o meu objetivo é tentar correr o mais rápido possível nos 5.000 metros para depois ter uma base mais rápida para correr uns grandes 10.000 metros.

Vai-se melhorando com a idade? Perdem velocidade, mas ganham resistência. É isto?

Sim, é isso. O corpo quanto mais envelhece dificilmente se ganha mais velocidade e o objetivo é trabalhar as distâncias mais rápidas quando somos mais novos, tentar criar uma base rápida para depois, quando formos para distâncias maiores, trabalhar a resistência e ser mais fácil atingir bons resultados em provas com maior distância.

Daqui a quatro anos vamos ter o Duarte Gomes nos Jogos Olímpicos de Los Angeles?

Vamos, vamos, com certeza. Às vezes é difícil prever uma coisa a quatro anos porque pode acontecer uma lesão, mas se tudo correr bem, vou estar presente. Vou estar presente e com objetivos na minha cabeça de um bom resultado.

Vou guardar este som…

Guarde, guarde [sorrisos].

E considera que tem todas as condições para lá chegar? Para se dedicar apenas ao treino sem se preocupar com questões laterais?

Neste momento sou individual e estou a trabalhar com um patrocinador, a Team Asics, e tenho todos os apoios necessários. Tenho pessoas que vou reunindo para me ajudarem no meu trabalho e juntamente com o meu treinador [Manuel Nicolau] e a minha família tenho as condições necessárias para me focar 100% no treino e continuar a evoluir.