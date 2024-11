"Não queremos dar ênfase à cara negra do ciclismo". Cândido Barbosa quer deixar o doping para trás

Como está a ser o dia um como presidente da Federação?

Uma tomada de posse normal, com a entrega da anterior direção. Já tenho uma reunião agendada com o Delmino Pereira [antecessor] para trabalharmos, tendo em conta todos os dossiers que existem nesta casa e os compromissos que têm de se honrar.

Esperava vencer por uma margem tão expressiva?

Trabalhei para isso, fiz mais de dez mil quilómetros para falar com as pessoas, com os agentes da modalidade. Conheço alguns delegados há mais de 20 anos, tinha confiança numa maioria. As minhas contas estavam entre os 50 e 55 delegados do meu lado e não defraudaram as expectativas. Os resultados foram dentro do esperado, naturalmente que quem está surpreendido são os outros dois candidatos.

Como vai gerir a distância? Vive em Paredes, pondera mudar-se para Lisboa?

Não necessariamente, até porque o anterior presidente também vivia em Gaia. Terei de passar dias em Lisboa, outros no resto do país. Sou mais um homem de terreno do que gabinete. Quero descentralizar as coisas. A minha forma de ver o ciclismo é ouvir as pessoas. Para isso, não posso chamá-las a Lisboa, tenho de ir ter com elas, com as associações, organizadores, entidades que ajudam ao orçamento da casa, todas as provas, os atletas. Isto obriga-me a não estar só em Lisboa.

O que é preciso mudar no ciclismo português?

Muita coisa. Como pilar do meu compromisso, queremos trabalhar a formação de uma forma mais atual. É preciso um estímulo nas escolas para a captação de miúdos para a modalidade, é preciso criar um programa atrativo. O mundo digital é mais fácil do que dar ao pedal, mas andar de bicicleta dá-nos também uma liberdade que poucas outras modalidades os deixam usufruir. É o meu começo, quero uma aposta forte na formação e na captação de novos talentos, para que realmente possamos, no futuro, renovar campeões olímpicos em todas as vertentes.

Sente que há menos entusiasmo para seguir e praticar ciclismo em Portugal?

Penso que não, o ciclismo é uma modalidade que se recomenda. Está na moda, é sustentável e dá-nos a mobilidade que cada vez mais se pede no dia a dia. Dentro dos últimos anos, o trabalho está ligeiramente estagnado, mas há uma margem enorme para progredir.