Billie Jean King quer nomes nas camisolas e pontuação simples. João Zilhão discorda: "O ténis não tem de ser igual ao futebol"

Billie Jean King não quer um ténis direcionado à sua geração, mas sim às mais jovens. Isso implica, no entender da histórica jogadora, tornar o desporto mais acessível, com algumas sugestões que significariam uma autêntica cirurgia plástica ao rosto da modalidade. O diretor do Estoril Open, João Zilhão, concorda com a motivação, no entanto, rejeita as propostas específicas da histórica tenista.

Numa entrevista à BBC, a norte-americana, que venceu 12 torneios do Grand Slam, foi o rosto da revolução das mulheres no ténis em 1974 - é cofundadora da WTA - e está a uma semana de completar 81 anos de idade, dá ideias para modernizar uma modalidade que, no seu entender, mudou demasiado pouco nas últimas décadas.

"Gostaria de ver nomes e números nas costas das camisolas no ténis", exemplifica Billie Jean King, que também pede uma mudança no sistema de pontuação: "Quero tornar as coisas mais fáceis para os fãs. Penso que devia ser 1-2-3-4 e não 15-0, 30-0."

"Se fores uma criança - e eu não nasci no ténis - o que raio significa isso [o 15-0 e o 30-0]? Se queremos envolver crianças de oito, nove, dez, 11, 12 anos no nosso desporto, temos de torná-lo acessível a elas. Não a um adepto de 60 anos", acrescenta.

Em declarações à Renascença, João Zilhão, diretor do Estoril Open, revela que é, efetivamente, uma preocupação da ATP "rejuvenescer-se enquanto marca e enquanto desporto, e conseguir atingir uma camada mais jovem", que cada vez mais vai buscar o conteúdo que consome ao TikTok e demais redes sociais.

"Acabo de vir das reuniões do ATP em Turim, onde estiveram todos os diretores de torneio do mundo reunidos, a discutir todos os temas possíveis: televisão, comercial, calendário, estratégia, novas ideias de marketing, por aí fora. E realmente, o ténis quer atingir umas idades mais jovens, uma demográfica mais juvenil. Sabemos que o ténis tem muitos adeptos numa franja de idades mais velha, mas, realmente, está a perder adeptos para outras modalidades, para outros desportos, para coisas mais radicais. Como tal, estamos todos atentos a essas mudanças que podem ser feitas, para tornar o desporto mais apetecível para as camadas mais jovens", assume.

"Nadal, Federer, Alcaraz são figuras públicas"

No entanto, quando confrontado com as sugestões específicas de Billie Jean King, João Zilhão "torce o nariz". A começar pela ideia de ter nomes e números nas camisolas, algo que considera não ser "necessário", porque "não há muitas pessoas tão reconhecidas como as figuras do ténis".

"Um Nadal, um Federer, um Djokovic, um Alcaraz, um Sinner são personalidades e desportistas que extravasam completamente as modalidades, são figuras públicas no ato senso. Os jovens acabam por saber quem eles são. Já vem de trás, vem de antigamente, do Björn Borg, do McEnroe, do Boris Becker, do Sampras, do Agassi. O ténis tem tanta notoriedade que não precisa de ter nomes e números nas camisolas. Basta que o ATP e que os jogadores e que o marketing digital façam um trabalho bem feito", sublinha.

Por isso mesmo, Zilhão "gostaria de manter a tradição de não ser necessário ter o nome do jogador nas costas". Outra tradição que o diretor do Estoril Open prefere conservar é o sistema de pontuação: "Aí, vou ser muito duro com a Billie Jean King."

"É evidente que a pontuação do ténis é complicada, é estranha, vem do passado. Era suposto ser 15, 30, 45, era as faces do relógio - a pontuação era feita por tempos de um relógio -, mas como os franceses diziam 'quinze, trente, quarante-cinq', o 45 não fazia sentido e abreviaram para 40. E daí ser 15, 30, 40. Pronto, é estranho, é complicado e tudo mais, mas eu não gostava de perder esta tradição do ténis. Não acho que o ténis tenha de ser igual a todos os outros desportos e que tenha de ser igual ao futebol, com zero, um, dois. É interessante que o ténis seja diferente", assinala.

"Não há nenhum problema" com a complexidade do ténis

Para João Zilhão, até pode demorar "um bocadinho mais de tempo" e até pode ser "um bocadinho mais complicado" para as crianças que comecem a jogar ténis entender como funciona a modalidade, "mas não há nenhum problema com isso". Faz parte do charme, até.

"É o mesmo que dizer 'ai, é muito difícil começar a jogar xadrez, bora simplificar para as crianças conseguirem jogar também'. Não: o xadrez é um jogo complicado, que demora tempo, e que demore o seu tempo para as pessoas entenderem as regras. O ténis tem milhões e milhões de jogadores ao longo das décadas e quem quer aprender a jogar e quem quer aprender as regras acaba por saber. Talvez demore um bocadinho mais tempo, mas não acho que seja isso que vai impedir quem quer que seja de jogar a modalidade", insiste.

Ainda assim, o diretor do Estoril Open entende a necessidade de renovação de um desporto que, como referiu, está a perder jovens praticantes e adeptos para alternativas mais "radicais".

No entanto, assinala que a ATP já está a fazer esse trabalho: "Todos os anos são introduzidas regras, especialmente nos Next Gen Finals, do ATP, para testar novas coisas que tornem o ténis mais apelativo. A comunicação com o treinador, tempos mais curtos entre os serviços, não haver 'net' quando se serve e a bola toca na rede, 'sets' mais curtos, até aos quatro... Muita, muita coisa tem sido testada para tornar o ténis mais interessante, mais apelativo, mais dinâmico."

Além disso, assinala, "tem sido feito um trabalho interessante" nas redes sociais, "para criar conteúdos que atraiam jovens para a modalidade e para as estrelas da modalidade".

"Estamos no bom caminho para tornar o ténis mais apelativo para as camadas mais jovens e para trazer mais jogadores jovens para esta modalidade espetacular que é o ténis", conclui.