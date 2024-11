Milhares de pessoas (com ajuda da IA) jogaram contra um grande mestre de xadrez: “Vou ganhar, mas vou dar-vos uma chance”

Tudo o que não é xadrez, para Hans Niemann, é aborrecido. Só quer pensar no tabuleiro e até sonhar com ele. Estudou poker e os seus fundamentos, mas seria incapaz de ser entregar a jogos de sorte e azar. Por isso, prefere estar, como já aconteceu, a virar umas bebidas num bar com um amigo enquanto joga xadrez no telefone.

Este norte-americano, de apenas 21 anos, é grande mestre de xadrez e esteve ligado àquela polémica da batota com Magnus Carlsen, a grande figura deste mundo nos últimos largos anos. Atrevido como é, claro que perante uma plateia inteira na Web Summit, em Lisboa, brincou com a situação.

O cidadão de São Francisco, Califórnia, aceitou o desafio de jogar contra uma mistura de inteligência artificial e uma multidão internáutica de dezenas de milhares de curiosos ou jeitosos do tabuleiro de xadrez, conectados a um site através de um QR Code.

Na lembrança tilinta o que Garry Kasparov fez há 25 anos, quando derrotou mais de 50 mil aventureiros e as suas decisões tomadas pela maioria. Na altura, a partida estendeu-se por quatro meses e 62 movimentos.