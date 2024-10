"É como se fossem os Jogos". Diogo Narciso é um estreante "um pouco nervoso" nos Mundiais

Qual é a visibilidade do ciclismo de pista lá fora, comparando com, por exemplo, o gravel ou o cyclo-cross?

Em Portugal, acho que a pista ainda está adormecida. Com a conquista do Iúri e do Rui Oliveira cresceu um pouco, nota-se que há mais pessoas a quererem saber. Já aconteceu estarmos a treinar e virem assistir ao treino, mas lá fora é mesmo muito conhecido. É uma enchente nas bancadas e isso não acontece aqui. Pode ser que agora mude.

Como é trabalhar com o selecionador? É muito elogiado por todos aqui.

É a cara deste projeto, foi ele que começou isto e nota-se o trabalho. Gosta muito disto, aposta em nós como ninguém, dá-nos as melhores condições que pode dar. Ele é espetacular, corrige quando tem de corrigir, está sempre lá para nós e o trabalho deu frutos. Há medalhas e grandes conquistas e espero que isso continue.

O objetivo a longo prazo é chegar aos Jogos Olímpicos?

É um sonho meu desde criança, acho que é o de qualquer atleta. Vou trabalhar para isso, gostaria que existisse uma equipa de perseguição em 2028 para abrir oportunidades a mais atletas de estarem lá. Seria maravilhoso.

Foi uma loucura vê-los trazer duas medalhas nos primeiros Jogos Olímpicos, ninguém esperava isso. Ao ver de casa, até me caiu uma lágrima. Todos trabalhamos para isso, ajudei a seleção a estar lá, fiz pontos para eles estarem presentes. Foi só um bocadinho, mas fiz parte, e eles dizem que a medalha é um pouco de todos.

O que se segue no futuro na estrada?

Vou continuar na Credibom-LA Alumínios, vou fazer mais um ano com eles e espero disputar corridas e, quem sabe, dar um salto em 2026. O meu objetivo é ir para fora e integrar uma equipa internacional. Tive alguns azares este ano, com uma paragem a meio da época, fiquei dois meses parado, depois nunca mais tive a mesma condição física. Nunca fui ao melhor nível e espero que, sem lesões, possa ter um bom ano.

O pelotão nacional está novamente afetado por casos de doping. É uma nova machadada na credibilidade do ciclismo em Portugal?

No ano passado, via o ciclismo português num bom caminho, este ano já não foi a mesma coisa. Todos notamos isso em termos de ritmo de competição e nível de controlo. No ano passado, fomos muito mais controlados. Nós trabalhamos para termos resultados e fica quase impossível.

Pode ser cada vez mais difícil manter patrocinadores no pelotão nacional?

Sim, podem querer retirar-se e assim baixam os orçamentos, podem não querer ficar associados. O pior disto é ter casos de 2016 ou 2017 e só conhecermos seis anos depois, não faz sentido. Isso é muito mau para o ciclismo português e para nós, jovens, que queremos evoluir.

Acha que há mais casos a caminho?

Não faço ideia, mas espero que não.