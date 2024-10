Ambos brilharam com Iúri Leitão. Agora, os gémeos Oliveira querem mostrar que juntos também conseguem

Leia também:

"Acaba por ser irónico", diz, com uma gargalhada, o ciclista Ivo Oliveira. No Campeonato do Mundo de ciclismo de pista desta semana, os gémeos Oliveira querem provar que, juntos, podem brilhar tanto como quando fazem dupla com Iúri Leitão.

“Quero demonstrar que não existe só a dupla Iúri-Rui, que eu e ele também conseguimos. Eu já mostrei com o Iúri, o Rui também, mas falta-me um resultado com o meu irmão. E acaba por ser irónico, somos irmãos”, diz Ivo, à Renascença.

Os gémeos naturais de Vila Nova de Gaia já foram vice-campeões da Europa em 2020, em madison, mas desde aí que ambos têm tido mais sucesso com Leitão.

Vão competir juntos no madison, prova que valeu uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos à dupla Iúri-Rui. “Queremos mostrar que também fazemos uma boa dupla, mas o madison é sempre complicado. Será uma boa oportunidade de estarmos os dois bem”, reconhece Rui Oliveira.