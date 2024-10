Saúde mental no desporto: sinais de alerta, preocupações e o fenómeno “ser melhor do que o outro"

Este especialista reforça que cuidar da saúde mental é essencial, seja no desporto, seja na vida civil. “Nós temos muito a ideia do remediar”, reflete. “‘Estou com um problema de ansiedade ou depressão ou desmotivação ou de concentração e vou procurar ajuda’, mas isto já é remediativo, ou seja, só estou a procurar ajuda depois de identificar o problema. Agora, se, antes de termos o problema, estivermos a trabalhar com pessoas que nos podem ajudar do ponto de vista preventivo, para que esse problema nem sequer exista, então aí é muito melhor.”

Já Ana Bispo Ramires lembra que “quando estamos X anos num contexto em que a pressão é elevadíssima”, nomeadamente no futebol, em que os intervenientes são avaliados todas as semanas –, “o nível de exigência é elevadíssimo, o escrutínio é elevadíssimo e numa modalidade em que se passa de bestial a besta em dois, três fins de semana, obviamente que a probabilidade das pessoas entrarem em exaustão energética, com probabilidade de desenvolverem quadros de ansiedade crónica, de burnout, é elevadíssima”.

Jorge Silvério nota que os atletas podem ter problemas que vão para além da bola que entra ou não, ou do resultado que se alcança ou se falha. Afinal, há jogadores com lesões recorrentes, há casos de problemas com apostas, há questões familiares, há problemas com negócios extra-campo. São diferentes planos, mas tudo pode perturbar e há outra situação muito recorrente, lembra este psicólogo do desporto.

“Não se fala muito, mas cada vez mais acontece, é um fenómeno transversal à sociedade, que afeta desportistas e não desportistas: é a questão da concorrência e do ‘ser melhor que o outro’, que nos é muito incutido pela sociedade em que vivemos e que leva a que, depois, os jovens atletas sejam muito perfecionistas, queiram fazer tudo, quer na sua vida académica, quer desportiva, com o máximo perfecionismo”, revela.