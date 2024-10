Jorge Silvério: “A ansiedade que os jovens atletas revelam, muitas vezes, passa pelo comportamento dos pais”

Esta quinta-feira, 10 de outubro, é o dia mundial da saúde mental. A Renascença falou com o professor Jorge Silvério, psicólogo do desporto, que dá conta da maior abertura que há agora para discutir as questões da saúde mental entre desportistas. Mais de 20% dos atletas têm problemas neste âmbito e a ajuda de profissionais tem falhas, mesmo no alto rendimento.



No final da época passada, o treinador Jurgen Klopp anunciou um “ano sabático” após vários anos de intenso trabalho e sucesso. O que é que isto nos diz sobre o desporto atual e a pressão a que estas pessoas estão sujeitas?

É uma excelente pergunta. Eu diria que hoje em dia o desporto acaba por ter um alcance muito importante para as várias sociedades e esta importância que o desporto tem – sobretudo o futebol, que é a modalidade que acaba por ter mais preponderância – traz associado um conjunto de coisas positivas: notoriedade, reconhecimento, o salário (não para todos), mas depois também traz algumas coisas que são negativas e que são consideradas desvantagens: a enorme pressão que um treinador sofre de todos os lados, da comunicação social, dos adeptos, dos dirigentes.

Nem todos os treinadores têm características de personalidade que permitem lidar bem com isto. E, depois, há alturas em que isto se acentua mais. Percebo perfeitamente essa vontade de descansar um bocadinho, de ganhar qualidade de vida, de estar com a família, de fazer coisas com tempo. Percebo perfeitamente essa necessidade de dizer “vou parar um ano ou dois ou o que seja para me dedicar a outras coisas e para ver se consigo descansar e depois voltar outra vez com motivação e com vontade”.

Cada vez há mais casos que se vão sabendo de desportistas com problemas de saúde mental. Será caso para dizer que o desporto faz mal à saúde?

[Risos]. Aquilo que é a minha perceção – e são mais de 30 anos de trabalho enquanto psicólogo de desporto – é que não está a haver mais casos de saúde mental nos desportistas, mas está a haver uma coisa: os desportistas a falar publicamente sobre isso porque antigamente não se falava. O desporto sempre foi um meio muito fechado e o simples facto de se falar e de se reconhecer que há problemas de ansiedade, depressão ou dificuldades em conciliar a vida profissional com a vida pessoal, era visto como fragilidade ou vulnerabilidade e, portanto, não se falava.

A partir do momento em que se começou a falar abertamente sobre isso, nomeadamente alguns atletas icónicos como o Tiger Woods, o Michael Phelps, a Naomi Osaka e a Simone Biles, abriu-se a porta para que outros atletas percebessem que aquilo não acontece só com eles. Se os seus ídolos falam sobre isso, então eu também posso falar e, sobretudo, mais importante do que falar, posso pedir ajuda porque isto não acontece só comigo e não sou eu que estou a ter um problema específico.

Certo.

Depois, em relação à pergunta em concreto, o desporto, sobretudo ao nível da alta competição, tem muitas vantagens para a saúde e tem alguns inconvenientes. Neste caso estamos a falar da saúde mental e se isto não for acautelado pode, de facto, ser negativo. A questão é: temos psicólogos que são especialistas nesta área e, tal como trabalhamos a parte física, a parte técnica e a parte estratégica, também faz sentido que haja pessoas que nos ajudem a trabalhar a parte mental ou a parte psicológica por forma a prevenir que estes problemas aconteçam.

Nós temos muito a ideia de remediar. “Estou com um problema de ansiedade ou depressão ou desmotivação ou de concentração e vou procurar ajuda”, mas isto já é remediativo, ou seja, só estou a procurar ajuda depois de identificar o problema. Agora, se nós, antes de termos o problema, estivermos a trabalhar com pessoas que nos podem ajudar do ponto de vista preventivo, para que esse problema nem sequer exista, então aí é muito melhor.