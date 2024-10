"Caramba, estou mesmo a jogar contra ele". Nuno Borges foi o último a bater Nadal numa final

Qual foi a tua reação ao saber da notícia?

Ainda não fui às redes sociais, contaram-me no final do treino. Foi a minha equipa que me disse, nem tinha visto. Já era um pouco expectável, o Nadal estava a lutar contra lesões nos últimos dois anos. Estes meses, ele queria muito voltar, mas parece que paga sempre o preço e volta a ficar de fora. Entendo perfeitamente a decisão de não estar satisfeito com o corpo e com as lesões. Era uma luta constante.



Claro que o pessoal quer que ele continue a jogar, mas ele se calhar sabe que já não vai conseguir estar ao nível que gostaria. Merece não ter de sofrer a jogar por menos do que ele realmente merece apresentar.

O Nuno Borges foi o último a jogar uma final contra ele. E ganhou. Como foi acordar de manhã e perceber que se ia jogar contra o Nadal?

Não pensei dessa forma nessa altura, tentei manter a rotina o mais normal possível. Só quando já estava em campo, a cumprimentá-lo e quando ele começa a bater bolas é que me bateu o momento de: "caramba, estou mesmo a jogar contra ele".

Vi-o tantas vezes na televisão, cresci a vê-lo jogar nos maiores palcos do mundo contra o Roger [Federer] e o Novak [Djokovic] e, de repente, estou eu ali no campo com ele. Pareceu surreal, mas tinha de manter o foco. De certa maneira, foi tudo tão rápido e ainda bem que foi. Ajudou-me a manter-me concentrado. Ainda parece tudo um sonho.