Ana Bispo Ramires: “Um atleta com ansiedade mais elevada tem três vezes mais hipóteses de se lesionar”

Há uns anos, a situação de Robert Enke, um guarda-redes alemão que jogou em Benfica e Barcelona, chocou o mundo do futebol. Estava a fazer uma boa carreira, tinha chegado à seleção, aparentemente sem problemas familiares e, afinal, haveria todo um iceberg de problemas que o levou mesmo ao suicídio.

Esse é normalmente o problema dos ‘top performers’. Enquanto um cidadão não está bem, tende a quebrar o rendimento, o problema dos ‘top performers’ é que, mesmo estando mal, conseguem manter o rendimento. E isto faz com que o meio, muitas vezes, detecte tardiamente que as pessoas não estão bem. Este é um problema de literacia em saúde mental, que é nós sabermos reconhecer os sinais de que não estamos bem ou que o outro não está bem.

A pessoa parece que está bem, porque tem uma carreira, está a competir bem, está a introduzir resultados, parece contente. Eles próprios vão para um sítio de “tenho uma vida que mais ninguém tem, tenho dinheiro, tenho casas, tenho carros, não me posso queixar” e, portanto, quando dão pelo sítio onde estão já estão num nível de desesperança gigante.

Certo.

É muito importante trabalhar lá atrás, dando competências. Uma das recomendações do Comité Olímpico Internacional é trabalhar com o contexto do atleta e não com o atleta, dotar com o maior número de ferramentas na área da saúde mental para que possam precocemente identificar o que está a acontecer com os atletas.

Quais são os sinais de alerta que o atleta revela? A que devem estar atentas as pessoas mais próximas?Há coisas que são observáveis ou avaliáveis como comportamentos de risco. Tudo o que sejam alterações no comportamento normal da pessoa. O sono é um dos fatores de risco maior, ou seja, as pessoas não dormirem sete ou oito horas por noite de sono reparador. Posso não ver a consequência aqui, mas a consequência acontece-me lá à frente. O sono é um dos principais pilares, ancorado com tudo o que seja doença psico-fisiológica e não é levado a sério em lado nenhum.

…

A questão dos padrões alimentares também, quando muito vê-se os nutricionistas a trabalhar com atletas, não trabalham com o staff e não percebo porquê. Há cada vez mais estudos que ligam aquilo que nós ingerimos com estados alterados emocionais, em termos cognitivos, de capacidade de foco. Há estudos recentes que nos dizem que os miúdos com hiperatividade, se fizerem suplementação com ómega-3, podem ter efeitos positivos, mas nós somos uma cultura que vai logo para a medicação.

Hmm.

Se eles estiverem bem nutridos, com qualidade de sono e com bons indicadores de atividade física, estamos logo a garantir que as pessoas estejam com uma base boa para terem a sua saúde mental protegida. Enquanto um atleta sabe que, se quer aumentar o músculo, faz hipertrofia, do ponto de vista das competências psico-emocionais ninguém faz ideia o que tem de fazer porque não encara a área da psicologia como área de treino, que o é.

Não sei se há dados oficiais, mas dá conta de haver mais baixas entre desportistas à medida que se aproximam grandes competições?

Não, porque os atletas são muito virados para a performance. Isto na elite da elite. Obviamente que há toda uma massa gigante de atletas que, tendo a capacidade fisiológica e desportiva para estar lá, não está por ausência de competência psico-emocional porque não consegue naquele sítio produzir o seu melhor desempenho.

Os brasileiros têm uma expressão engraçada que é ‘leão no treino, gatinho na competição’, pessoas que treinam extraordinariamente bem, batem marcas no treino, mas chegam à competição e não conseguem fazê-lo e isto tem a ver com uma desadaptação e com uma incapacidade de regulação emocional que faz com que entrem na competição super contraturados, super tensos e, portanto, nunca vão conseguir produzir o melhor de si.

…

Há um fenómeno um bocadinho parecido que é em contexto de Jogos Olímpicos. É muito frequente os atletas, mesmo ganhando, não baterem as marcas de qualificação ou a melhor marca e o efeito é um bocadinho o mesmo. Porquê? Por que há toda uma envolvência, há a noção de que os Jogos Olímpicos são só de quatro em quatro anos, sendo que muitos atletas têm a validação de apoios para a continuação da sua carreira ali, é um dos marcos maiores ali. Se ficarem em X classificação, mantêm os apoios a seguir, se não, não mantêm.

Para além do resultado desportivo, acresce uma necessidade de sobrevivência que, em atletas não preparados, pode resultar em rendimentos de que não se está à espera. A pergunta que fica no ar é quantos cidadãos na sociedade civil vivem isto? Tive a felicidade de estar em Tóquio a acompanhar a missão olímpica e ao fim da primeira semana não havia resultado nenhum, de medalhas, e em Portugal já se começava a ficar inquieto que não havia medalhas e fizemos o melhor resultado de sempre em termos de medalhas e diplomas.