Pogačar, o ciclista “geneticamente abençoado” que quer ser o melhor de sempre

Ao vencer o Campeonato do Mundo do último domingo com um ataque a 100 quilómetros da meta, o ciclista esloveno Tadej Pogačar provou que “é simplesmente melhor do que todos os outros”. É o que considera o seu colega de equipa João Almeida, que o elege como o melhor de sempre.

“É mais difícil dominar o ciclismo na era presente e ele faz isso parecer muito fácil. Acho que é o melhor de todos os tempos, sem querer rebaixar ninguém. É simplesmente melhor”, diz, à Renascença.

Tornou-se o terceiro da história a vencer o Giro, Tour e Campeonato do Mundo depois de Eddy Merckx, em 1974, e Stephen Roche, em 1987. Com apenas 26 anos, Pogačar já acendeu a discussão sobre quem é o melhor da história. E um objetivo assumido. "Cheguei a este nivel e agora quero ser o melhor de sempre", disse, em março deste ano.

Numa carreira profissional com apenas ainda cinco épocas, Pogačar já venceu três vezes o Tour de France, uma vez o Giro de Itália e sagrou-se agora o campeão do mundo pela primeira vez na carreira.

A esses resultados junta um triunfo no Paris-Nice, um na Volta à Catalunha e dois no Tirreno-Adriático. Também já venceu três dos cinco monumentos, as provas de um dia com maior prestígio na modalidade: Tour de Flandres, Liège-Bastogne-Liège e Giro de Lombardia. Resta-lhe o Milan-San Remo e Paris-Roubaix.