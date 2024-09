Jéssica Augusto: "Quando dou por ela estou com uma depressão. O que me salvou foi a corrida"

Está quase com 43 anos, as pernas já pesam?…

Sim, mas eu não termino com a sensação que não podia dar mais, mas também já estava tão cansada… Queria ir a uma competição para me divertir, mas o pessoal exige-nos resultados e eu já não estava para isso. Os resultados já os dei, já tinha conquistado as medalhas e agora já só me queria divertir. É uma maneira de me despedir e pôr um ponto final à carreira de alto rendimento para que as pessoas entendam que não nos podem exigir resultados. Tenho recebido muito carinho de seguidores, fãs, amigos, familiares e tem sido muito bom. Cada mensagem que leio é uma onda de carinho. Leio e penso "deixei a minha marca, gostavam de mim".

Tem duas presenças em Jogos Olímpicos, teria sido bonito terminar em Paris. Não foi possível…

Não foi possível, também porque eu não fiz muito por isso. Em dezembro comecei a trabalhar e quando disse que queria tentar o apuramento, ainda comecei com a vontade toda, com dedicação, mas não dava. O cansaço foi acumulando, as rotinas, a formação nunca mais terminava e fui desanimando. Queria que fosse em Paris, a cidade onde nasci, queria muito que fosse lá, mas acabei por atirar a toalha ao chão e não dar seguimento a esse sonho.