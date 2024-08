Começam os Jogos Paralímpicos. Como funcionam e quem representará Portugal?

No badminton, SU5 é deficiência em membro inferior. No boccia, "BC" não mais quer dizer que "boccia". Na canoagem, KL1 é um atleta de kayak com funcionamento do tronco nulo ou extremamente limitado e sem funcionamento das pernas; VL2 é para atletas de piroga com funcionamento de pernas e tronco parcial. Em ciclismo, os "H" são os atletas que "ciclam" com as mãos e as categorias C são para aqueles que competem com próteses ou movimento dos membros limitado.

No judo, o 1 engloba atletas com cegueira total. O SH2 do tiro é para paralímpicos que não conseguem segurar na arma de fogo sozinhos, por isso usam um apoio, mas conseguem apontar e controlar a arma. Por fim, no triatlo, o PTS5 inclui aletas com limitações nos membros inferiores e/ou superiores que não requerem bicicleta manual para o trecho de ciclismo nem de cadeira de rodas para a corrida.

Beatriz Monteiro estreará a participação portuguesa em Paris, na quinta-feira, no badminton. Esta quarta-feira, a partir das 20h00, realiza-se a cerimónia de abertura, com transmissão na RTP2.