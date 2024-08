"Ciclismo à Hitchcock". Sem Pogacar e Vingegaard, Vuelta está "sob suspense absoluto"

Era uma grande oportunidade para João Almeida ganhar uma grande volta, sem Pogacar pela primeira vez esta época?

Era uma das grandes oportunidades, mas não a única. Ele tem 26 anos, tem tempo para ganhar uma, mas é evidente que na ausência de Pogacar, Vingegaard e Evenepoel, os três melhores ciclistas do mundo, o João Almeida tinha muitas hipóteses de brilhar. Era possível ganhar, mas no mínimo tinha qualidade para o pódio.

Foi terrível para ele. Começou em Portugal, vinha de uma grande Volta a França, com uma bela equipa. É a segunda vez na carreira que ele abandona uma grande volta por causa do Covid-19. É triste porque em Portugal há quem duvide dele, que desistiu porque não estava bem.

Há pessoas que têm sintomas no covid-19. O João não se sentiu bem, como é possível com covid-19 andar a subir uma montanha? É impossível quando te dói a cabeça.

O que se sabe sobre a etapa em que ele fica para trás? Foram vocês na Eurosport que avançaram a notícia e percebia-se que ele não estaria bem fisicamente. O quanto ficou afetado?

De facto, sabíamos que há dois dias ele não se sentia bem. Mas, muitas vezes, eles falam numa sensação num dia, que estão com más pernas, e depois fazem uma boa etapa. No dia seguinte, já estás melhor.

Tivemos a informação à tarde. Não era normal, ele não é dos melhores do mundo na colocação no pelotão, mas havia algo que tinha de estar a acontecer. As nossas fontes confirmaram o covid-19. Havia uma explicação porque neste nível não perdes tanto numa subida assim, não é possível ir na parte final do pelotão.

Ele tem mostrado regularmente que é muito consistente no apoio a Pogacar. Era a vez dele, de uma afirmação total?

Ele está numa das melhores equipas do mundo, talvez a melhor. É uma equipa com o melhor do mundo, que é o Tadej Pogacar. Nesta equipa muita competitiva - uma espécie de Real Madrid -, a questão é saber quem é o número 2. É ele? O espanhol Juan Ayuso? Ou o britânico Adam Yates? Vamos ver.

Neste tipo de equipas, quando passas ao lado de uma oportunidade – mesmo que não seja tua culpa -, os comboios passam e depois pode ser tarde demais. Se Yates ganha a Vuelta, é evidente que o estatuto dele na próxima época será totalmente diferente.

É a equipa certa para ele? Surgiram muitas críticas de falta de apoio ao João...

Temos de ver. Há duas leituras, mas temos de ter cuidado para não sermos chauvinistas: sempre que ele tem dificuldade, dizer que culpa é dos outros. Não pode ser.

Há, de facto, uma realidade quando é João Almeida na liderança, parece que a equipa não está unida. Em vez de entrar na paranoia que há um complô e que é porque ele é português, e não suposto essas teorias da conspiração, prefiro a análise objetiva.

Ninguém, tirando o Pogacar, venceu uma grande volta nesta equipa. Falta isso, uma equipa com outro líder que tenha vencido uma grande volta e aí pode surgir uma união. Há demasiados segundos lugares e não há lugar para todos numa grande volta.

É ótimo para ele estar na melhor equipa, está a progredir. No ano passado fez top-3 numa grande volta pela primeira vez. Se for para outra equipa, poderia ter o estatuto de grande líder, mas pode ser uma equipa com menos categoria e não ter a ajuda necessária.