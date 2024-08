"Decisões não são iguais para todos". Gastão Elias partilha indignação do mundo do ténis após Sinner acusar doping

Gastão Elias reconhece que "não sabe se é possível ser contaminhado daquela forma", mas descreve o caso como "estranho".

"Há uns anos, lembro-me que o Gasquet foi suspenso porque beijou alguém na noite que tinha consumido algo. Foi o caso mais bizarro que me lembro, mas já houve outros, como jogadores contaminados por comerem carne em certos restaurantes na Colômbia... Eu não sou perito, não sei se essas coisas são possíveis. É só o facto de ser algo pouco comum", reconhece.

Vem aí o US Open, o último Grand Slam da época, e Jannik Sinner entra em prova com um dos favoritos e também no olho do furacão.

Gastão Elias recusa comparar o caso e o possível impacto para a modalidade ao de Lance Armstrong no ciclismo. Até porque Sinner não foi suspenso. Por isso, não imagina consequências a longo prazo para a modalidade que até hoje mantém a reputação de ser de "cavalheiros".

"Acredito que terá entrevistas mais tensas durante o torneio, mas acho que o caso vai acabar por ir desaparecendo passado umas semanas, porque ele não foi suspenso. Não deixa de ser um escândalo, mas o facto de o deixarem competir faz com que não seja tão grave como o do ciclismo ou outros", conclui.