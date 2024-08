Jogos Olímpicos. Que impacto teve a ausência da Rússia no medalheiro?

Para estes Jogos Olímpicos o nome do desporto mudou, de natação sincronizada para natação artística, e com ele veio um novo vencedor da prova de equipas: a China conquistou o ouro, com os EUA a conseguirem a prata e a Espanha o bronze.

Nos duetos, a China também levou o ouro, com Grã-Bretanha e Países Baixos a ficarem com a prata e o bronze.

As modalidades onde a Rússia teve mais medalhas em Tóquio foram ginástica - com 10, duas delas de ouro - luta live e luta greco-romana - com quatro ouros e oito medalhas -, esgrima - com três ouros e oito medalhas - e tiro ao alvo - com dois ouros e oito medalhas também.

Na ginástica, os EUA viram subir a sua contagem de medalhas com a ausência da Rússia - de seis em Tóquio para nove em Paris -, enquanto na esgrima, onde os russos eram os mais medalhados, as medalhas foram repartidas - França foi quem teve mais pódios, mas apenas um ouro.

Na luta livre e greco-romana, com a ausência da Rússia, o Japão dominou as medalhas, com 11 - oito delas de ouro. E no tiro ao alvo, a China e a Coreia do Sul aumentaram a contagem de medalhas sem o contingente russo.