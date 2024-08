Mães olímpicas. Ana Cabecinha e o "piquinino" foram ovacionados em Paris, mas conseguir ser mãe e atleta ainda é um parto difícil

O mês de maio já ia a meio quando Ana Cabecinha foi mãe. Mas nem três meses depois, a 1 de agosto, terminou os 20 quilómetros de marcha em Paris. Num final de corrida e de carreira olímpica feliz, confessou aos jornalistas que, “como é óbvio, em dois meses e meio não se prepara uma prova de 20 quilómetros, muito menos depois de se ter sido mãe”.

Ao cruzar a meta, a atleta recebeu uma das maiores ovações do dia: “Estou muito feliz por não ter baixado os braços e por ter todos os dias um bebé em casa tranquilo, que me tem deixado treinar e descansar”, acrescentou aos jornalistas.

Ana Cabecinha não foi a primeira, a única, nem certamente será a última mulher na história a participar nos Jogos Olímpicos com um bebé ao colo ou na barriga.

Aliás, a atleta portuguesa não esteve sequer sozinha na delegação de mães olímpicas que competiram em Paris. Nada Hafez surpreendeu e correu a Internet por esgrimar com uma barriga de sete meses. Yaylagul Ramazanova, que está no fim do segundo trimestre, sentiu um pontapé antes de disparar ao centro do alvo na prova de tiro com arco. E a australiana Keesjan Gofers pode abraçar a sua bebé ao sair da piscina, depois dos jogos de pólo aquático.