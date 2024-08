O que é preciso para uma modalidade se tornar olímpica?

É na Praça da Concórdia, onde se realizaram as provas de skate, que esta sexta-feira começa a competição de breaking. A única modalidade estreante dos Jogos de Paris terá uma portuguesa, Vanessa Marina, e sucede à escalada, ao surf e ao skateboarding, que tiveram a sua primeira participação em Olimpíadas em Tóquio.

A entrada do breaking nos Jogos Olímpicos acontece com a modalidade a já saber que não fará parte dos Jogos de 2028. Em Los Angeles, teremos o regresso do críquete, do lacrosse e do softbol, uma variação do basebol, além da inclusão do flag football, uma espécie de futebol americano com menos contacto físico, e do squash.

O vai e vem das modalidades nos Jogos Olímpicos não é novo. Nas primeiras edições alguns eventos apareceram apenas por uma vez - e na maioria delas um país dominou as medalhas. Alguns deles inusitados, como o jogo da corda ou a pelota basca, em que a Espanha venceu o ouro sem competir nos Jogos de 1900.