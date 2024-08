Maratona olímpica recria marcha revolucionária de 1789, em homenagem às mulheres atletas

A que ficou conhecida como a marcha das mulheres de 1789 durou seis horas, à chuva. Em Versalhes, várias revolucionárias foram recebidas na Assembleia e seis reuniram-se com Luís XVI, que acabaria por ratificar a Declaração dos Direitos do Homem e dos Cidadãos (Declaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) e aceitar retornar a Paris.

Na manhã de 6 de outubro, uma multidão de 60 mil pessoas saiu de Versalhes atrás da família real. Durante o caminho, a caravana foi ladeada por mulheres. À chegada a Paris, no Palácio das Tulherias, Luís XVI perdeu o império e passou a ser apenas o rei dos franceses.

Desta vez, como há 235 anos, as maratonas feminina e masculina partem do Hôtel de Ville, no centro de Paris, em direção ao Palácio de Versalhes. Grande parte do caminho está traçado nas margens do rio Sena e passa por edifícios marcantes da capital francesa, como a Torre Eiffel, o Museu do Louvre e a Catedral de Notre-Dame, ao longo de um total de 42.195 km