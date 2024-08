Quem são os últimos portugueses em prova nos Jogos Olímpicos?

As grandes decisões ficam para o fim e, com elas, as grandes esperanças de Portugal conseguir medalhas. Pedro Pichardo, Fernando Pimenta e Iuri Leitão têm as suas finais nos últimos quatro dias, tal como a dupla da canoagem ou a estreia do breaking com Vanessa Marina.

Na quinta-feira, dia 8 de agosto, a primeira a entrar em prova é Angélica André nas águas do Sena, com os 10 quilómetros de águas abertas, que tem início às 6h30 portuguesas (7h30 em Paris).

O atletismo volta ao Stade de France, com a qualificação do lançamento do peso, onde Portugal tem duas representantes - Jéssica Inchude e Eliana Bandeira -, com final no dia seguinte. Às 18h35 corre-se a meia-final dos 1500 metros, com Salomé Afonso a representar Portugal.

À noite, há três finais: Agate Sousa no salto em comprimento, Leandro Ramos no lançamento do dardo e Fatoumata Diallo nos 400 metros barreiras, foram eliminados nas qualificações.

Na sexta-feira, Pedro Pichardo, no triplo salto, tem a sua final a partir das 19h00. No sábado é a vez de Samuel Barata, na maratona, e de Salomé Afonso, nos 1500 metros. No último dia de prova é a vez de Susana Godinho, na maratona.

Na sexta é dia de estreia do breaking feminino, com Vanessa Marina a disputar eliminatórias a partir das 15h00.

Na canoagem, João Ribeiro e Messias Baptista terão a sua meia-final às 10h10, com a final a realizar-se pelas 12h20. No dia seguinte é a vez de Teresa Portela, nos K1 500 metros, e de Fernando Pimenta, nos K1 1000 metros, cuja final decorre às 12h10.

No ciclismo, poderemos ter medalha em pista. Iuri Leitão é um dos favoritos no omnium, que começa as suas provas às 16h00 de quinta-feira e que deverão terminar por volta das 19h00. Dois dias depois volta à pista, para a prova de madison, com Rui Oliveira, e no último dia é a vez de Maria Martins, também para o omnium, sendo a última portuguesa a entrar em cena nestes Jogos Olímpicos.