Ninguém fez o que ela magicou na canoagem: a história intermitente de Birgit Fischer

Estava feito. Era tempo de aproveitar a vida, a fama sem desperdiçar suor. Era altura de conhecer as virtudes de sentar e respirar o ar fresco, de ter conversas demoradas, de viver sem horários, de estudar o assobio das árvores e as composições musicais dos pássaros e das folhas que aterram no chão.

Mas um leão faminto é um leão faminto, certo? Reza a lenda que quando lhe pediram para entrar no caiaque, para filmar um documentário, as células do corpo que se contorcem quando vislumbram algo dourado fizeram isso mesmo: contorceram-se e salivaram por algo dourado. E ela quis saber o que poderia fazer com 42 anos. Ainda seria rápida? Tinha nove meses para treinar e descobrir…

Em Atenas 2004, sem surpresa (bem sabemos), voltou a subir ao pódio. Fischer ganhou mais uma prata, em K2 500m, e mais um ouro, em K4 500m, transformando-se na mais velha a fazê-lo naquela modalidade.

Resumindo, esta senhora da canoagem ou a ‘senhora canoagem’ conquistou 12 medalhas olímpicas em seis Jogos, numa fita do tempo que se estende por 24 anos.

É a única mulher que sabe o que é vencer medalhas de ouro em seis olimpíadas. No museu lá de casa guarda oito metais redondos dourados, sendo apenas superada pelos nove da ginasta Larissa Latynina e agora de Katie Ledecky, a especial nadadora norte-americana