"Dói muito, mas vale a pena". Samuel Barata sonha com os vinte primeiros numa maratona atípica em Paris

Como é que o Samuel vive? Quem lhe paga o ordenado?

Tenho o Benfica, que me ajuda bastante, o patrocínio da PUMA e o LIDL, que é um grande 'sponsor' privado. Financiam-me os estágios. Com a qualificação olímpica, ganho um subsídio até aos Jogos. É aproveitar. Estou aqui agora, amanhã não sei. O desporto é muito volátil. Estou a ter um bom retorno financeiro, mas posso ter uma lesão e as coisas desaparecem. Os contratos acabam no fim do ciclo olímpico.

Olhando para Paris, o que espera do percurso?

Vai ser uma oportunidade porque é uma prova atípica. Já corri nesse percurso, estive em Paris e fui ver o percurso. São 15km planos, daí até à meia são quase 6km sempre a subir, uma dureza. Depois, 3 ou 4km com sobe e desce, posso dizer que é plano.

Ao 29.º km tem uma subida, uma picada de praí um quilómetro e 200 metros com inclinações de 13%. Muito duro. No fim dessa subida, desce tudo. A descida também é muito dura por causa dos impactos. E é numa fase que é fulcral. Depois são 10km planos até à meta. É aí que vai começar realmente a prova. Esta maratona nem é dura pela distância, será quem está mais preparado para subir, descer e para o calor. É em agosto. Os melhores atletas podem não se adaptar às condições e se calhar um atleta como eu, que estou em 50.º no 'ranking', pode fazer um melhor resultado. Posso ir quase em último no inicio e acabar nos 10 primeiros. Quem arriscar muito, vai pagar caro.

Já definiu um objetivo?

Um grande objetivo é ficar na primeira metade, são 80 e tal atletas. É um objetivo primário. A preparação vai ser em função das subidas. Vou preparar muito bem a subida e treinar muito no calor. Se me preparar bem, posso ficar nos 20 primeiros. É possível. Muita malta não vai chegar bem, muitos vão arriscar e morrer nas subidas. Quem for mais tranquilo e acabar rápido nos últimos 10km vai subir muito. Está em 30.º e de repente noo 10 primeiros. Já quando é plano, já acontece isso. Com o calor e as subidas ainda mais.

Para terminarmos, quem acha que vai vencer?

É uma grande questão. Acho que o Kipchoge vai ganhar, está a preparar aquilo como despedida. Vai aos Jogos e acaba, mas o Bekele pode ser uma surpresa. Pode ser uma luta muito bonita. Há outros atletas bons, o Tamirat Tola pode surpreender. Vamos ver. A luta dos europeus também vai ser muito interessante.