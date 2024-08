Que portugueses vão estar em prova nos próximos dias?

Depois de concluída a primeira semana de Jogos Olímpicos, o atletismo e a vela entram na fase de decisões e das medalhas, enquanto a canoagem têm as suas eliminatórias iniciais e outros desportos, como o triatlo ou o ténis de mesa, realizam as suas provas por equipa.

Na segunda-feira, 5 de agosto, Irina Rodrigues pode disputar o pódio na final do lançamento do disco, pelas 19h30. Durante a manhã, Cátia Azevedo e João Coelho nos 400 metros, Fatoumata Diallo nos 400 metros barreiras e Lorene Bazolo nos 200 metros têm as suas eliminatórias, com a meia-final e final nos dias seguintes.

No salto em comprimento, Agate de Sousa entra em competição na terça-feira, tal como Leandro Ramos, no lançamento do dardo, e Salomé Afonso, nos 1500 metros.

Na quarta-feira é dia de Pedro Pichardo e Tiago Pereira, no triplo salto, para a qualificação para a final que começa às 18h15.

Na equitação, Duarte Seabra realiza a qualificação individual da prova de obstáculos entre as 13h e 17h na segunda-feira, com a final no dia seguinte. Na ginástica, Filipa Martins tem a final de trave durante a manhã e a de solo ao início da tarde.

No ténis de mesa começa a prova de equipas, com Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Geraldo, enquanto o triatlo tem a sua estafeta mista com Vasco Vilaça, Ricardo Batista, Melanie Ramos e Maria Tomé, com início às 7h.

Na vela, Carolina João e Diogo Costa prosseguem as suas rondas de 470 Misto, com a medal race agendada para 7 de agosto. No ILCA 7, Eduardo Marques termina as rondas de qualificação na segunda-feira, com a medal race no dia 6 de agosto. Já Mafalda Pires de Lima terá rondas de qualificação até quarta-feira.

A canoagem entra em cena na terça-feira, com a dupla João Ribeiro e Messias Baptista nos K2 500 metros a competirem nas primeiras eliminatórias e quartos-de-final a partir das 10h30. No dia 7 é a vez de Fernando Pimenta, nos K1 1000 metros e de Teresa Portela nos K1 500 metros, a partir das 8h30.

No skate, Thomas Augusto tem o seu dia de quarta-feira preenchido, com a qualificação e final da categoria de street. A decisão das medalhas está agendada para as 16h30.