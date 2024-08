Larisa Latynina, a mulher com mais medalhas da história dos Jogos Olímpicos

Em Roma 1960, a prova de ginástica realizou-se nas ruínas das Termas de Caracalla, da Roma Antiga, palco ideal para nova exibição triunfal de Latynina: bronze no salto, prata na trave e nas barras assimétricas, e ouro no solo, no concurso por equipas e no "all-around".

Por fim, Tóquio 1964, já com 30 anos, Larisa Latynina finalmente passou o testemunho, mas não sem antes fazer história. Foi ouro no solo - a sua especialidade - e no concurso por equipas, em mais uma grande prestação da URSS. No entanto, surgia em prova uma jovem muito promissora, a checa Vera Cáslavská, de apenas 18 anos, que venceu no salto, na prova e no "all-around" (nas assimétricas, o ouro foi para a soviética Polina Astakhova).

Apesar de já não ter sido tão dominadora como em anos anteriores, a grande prova de Larisa Latynina no Japão garantiu-lhe um lugar na história: tornou-se a atleta, homem ou mulher, com mais medalhas na história (18) e, conjuntamente com o finlandês Paavo Nurmi, a atleta, homem ou mulher, com mais ouros (9) em Jogos Olímpicos.