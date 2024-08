“Ganhar uma etapa marca sempre”. Um dia nos bastidores e num carro de apoio na Volta a Portugal

O mote está dado e tudo conversado com os ciclistas. A Credibom-LA Aluminios vai para a estrada com a esperança de fazer o que nunca foi feito.



Hernâni Brôco entra para o carro de apoio que fará todo o percurso atrás do pelotão e os ciclistas arrancam para a meta de partida. No carro, há um rádio geral onde o comissário da prova comunica tudo o que se passa na prova. É dessa forma que os diretores das equipas estão a par do que vai acontecendo à sua frente.

“110 corredores alinharam à partida, não alinhou o dorsal número 6”, é a primeira indicação, repetida de seguida em inglês.

Primeiro, um arranque simbólico, para cumprimentar as centenas de curiosos que se reúnem junto à largada em Felgueiras e, cinco quilómetros depois, a partida real.

Assim que o pelotão passa a primeira meta volante, no Marco de Canaveses, ao quilómetro 31, o pelotão dispara a alta velocidade. Há várias tentativas de fuga, mas sem sucesso. O pelotão acompanha sempre e nenhuma das várias fugas consegue distanciar-se mais do que um minuto e nenhuma resiste mais do que 10 quilómetros.

Hernâni tem ainda um rádio interno. É por lá que fala com os ciclistas. Mas apenas o essencial, para não massacrar com indicações. Tem à sua frente uma lista com todos os atletas em prova. É um carro bem equipado e adaptado à modalidade: várias bicicletas de reserva, águas, bebidas energéticas, géis e rodas suplentes.

No banco de trás vai o mecânico, que é chamado à ação num primeiro momento de tensão vivido da etapa. No rádio, o comissário avisa: “Queda, crash”.

Seguem-se a lista das equipas com ciclistas envolvidos. A Credibom é uma delas. O carro acelera para a frente da fila dos carros. Trava a fundo e sai o mecânico em busca de ajudar o ciclista caído. No carro, há um suspense enquanto não é conhecido quem caiu e quais os estragos.

Hernâni arranca novamente e passa por um grupo de alguns ciclistas caídos, onde já não está ninguém da Credibom. O mecânico volta a entrar no carro e diz que foi Alexandre Montez, mas arrancou logo depois da queda. Um alívio inicial.