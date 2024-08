Que portugueses vão estar em prova nos próximos dias?

A sexta-feira, dia 2 de agosto, marca o início do atletismo de pista, com eliminatórias onde estarão sete portugueses, entre o lançamento do peso e do disco, os 5 mil e os 1500 metros e os 100 metros.

A primeira a entrar na pista de tartan do Stade de France é Lorene Bazolo, para as eliminatórias dos 100 metros, seguindo-se Isaac Nader nos 1500 metros, às 10h05. Se avançar, a velocista entra ainda em prova no sábado, para as meias-finais e final, ao final da tarde. Já Isaac Nader tem a sua meia-final no domingo, às 20h15.

No disco, Liliana Cá e Irina Rodrigues têm a sua qualificação na sexta-feira, às 17h55, com a final apenas na segunda-feira da próxima semana.

No peso, Francisco Belo e Tsanko Arnaudov têm a qualificação também na sexta-feira, às 19h10, mas a final é logo no dia seguinte, no sábado às 18h35.

Sobra a prova dos 5000 metros, onde Mariana Machado tem a ronda 1 às 17h10 de sexta-feira. No sábado entra em prova Pedro Buaró, com as eliminatórias do salto à vara, enquanto no domingo é a vez de João Coelho, nos 400 metros, e de Fatoumata Diallo nos 400 metros barreiras. No domingo, Lorene Bazolo volta à pista para as primeiras rondas dos 200 metros.

Na natação, Diogo Ribeiro tem as eliminatórias da prova que mais o favorece, os 100 metros mariposa, onde é campeão do mundo. A agenda pode ser cheia, com a meia-final deste estilo às 20h09 e a final de 50 metros livres, se não tiver sido eliminado antes, às 19h39 - vinte minutos antes. A final da mariposa está marcada para o dia seguinte, às 19h30.

Na sexta-feira entra em prova Gabriel Albuquerque, na ginástica, que tem a final de trampolim individual às 18h45, enquanto Filipa Martins tem as provas de saltos no sábado e de paralelas assimétricas no domingo.



No judo, Rochele Nunes disputa a categoria dos +78kg pelas 9h, com final à tarde, e na vela o par Diogo Costa/Carolina João continua o seu percurso em 470 misto, enquanto Eduardo Marques começa a sua prestação em ILCA 7, que se prolonga por sábado e domingo.

No ciclismo, Rui Costa e Nelson Oliveira têm a prova de ciclismo de estrada no sábado, com início às 10h, enquanto Daniela Campos tem a sua prova no domingo, com início às 13h.

Na equitação, sábado e domingo é dia de final de equipas de dressage, com Maria Caetano, João Moreira e Rita Ralão Duarte, que tem início às 9 horas em ambos os dias.