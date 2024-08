Dick Fosbury, o rapaz das sapatilhas trocadas que revolucionou o salto em altura

O que Fosbury percebeu foi que, arqueando as costas, o centro de gravidade do saltador fica abaixo da barra mesmo enquanto o corpo passa sobre ela.



A seu favor jogava o facto de a superfície de aterragem começar a mudar de areia, serradura ou cavaco, aos materiais mais habituais, para espuma, que permitia a Fosbury e qualquer um dos seus futuros discípulos cair de costas sem se magoar.

Depois do salto em pé, da tesoura, do "eastern cut-off" e do "western roll", a técnica então em voga, no salto em altura, era o "straddle". Os atletas saltavam do pé mais próximo da barra e rodavam sobre a barriga, para alçar a outra perna sobre a barra. Fora assim que Brumel estabelecera o recorde do mundo, em 1963, em 2,28 metros.



A técnica de Fosbury propunha uma corrida do lado oposto e a terminar em curva, para que o atleta saltasse do pé mais distante e se virasse de costas para a barra, voando de rosto para o sol. Quando a exibiu, ainda no liceu, um jornalista disse que Dick parecia "um peixe a debater-se num barco" - "a fish flopping in a boat", o comentário derrogatório que deu origem ao nome "Fosbury Flop". Outro jornal legendou a foto do salto com "o saltador em altura mais preguiçoso do mundo".

Contudo, os resultados não mentiam e, na faculdade, Dick Fosbury começou a chamar a atenção dos entendidos da modalidade. Em 1968, arrecadou o primeiro de dois títulos de campeão universitário consecutivos - e, depois, venceu o torneio de seleção olímpica dos EUA. Ainda assim, as dúvidas persistiam.