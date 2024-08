Albertinho: "Dizer que o Diogo é muito novo, que sentiu a pressão dos Jogos Olímpicos, é uma tremenda besteira"

Quando trabalhava no Brasil com dois atletas, na época houve o campeonato Pan-Americano, no Brasil, em 2007, e o Thiago Pereira ganhou várias provas, acho que foram sete ouros, se não me engano, e houve euforia com comparações com o Phelps.

"O Diogo tem maturidade para chegar aqui nos Jogos Olímpicos, pela primeira vez, e fazer os melhores resultados dele. Se ele não fizer, eu atribuo muito mais ao treino e ao planeamento"

O César Cielo ganhou duas provas, os 50 livres e os 100 livres. Só que o César, os tempos que ele fez, quando você põe em comparação, e com o que vinha adiante, que era os Jogos Olímpicos de 2008, o tempo que ele fez ali, estava muito mais perto de uma medalha do que os sete ouros do Tiago Pereira, sem lhe tirar o brilho. O Tiago foi lá, teve a oportunidade, concretizou sete ouros. Isso é muito difícil, tem que ser dado o valor.

Mas para quem entende de natação e olha para os adversários e o que ele fez, o Thiago Pereira tinha pela frente o Michael Phelps, que não estava ali, nos Jogos Olímpicos, o Ryan Lochte, que não estava ali, e o László Cseh.

Você entende a dificuldade? Ele podia até ganhar o ouro, mas a dificuldade era outra. E o César, com o tempo que ele fez, colocava-o com o primeiro tempo no ranking mundial. E como é que isso se transporta para a realidade do Diogo?

Com o Diogo, a gente ficou muito animado porque nós sabíamos que era um Mundial em que talvez não estivesse toda a elite, por causa dos Jogos Olímpicos, e queríamos aproveitar essa oportunidade para o Diogo nadar finais e disputar medalhas, porque eu acredito que é um nadador que vai disputar finais e disputar medalhas na carreira.

Não propriamente nesta olimpíada, quer dizer, preparámos para que ele venha aqui disputar as finais e quem sabe até medalhas, mas não propriamente agora.

Se a gente olhar o tempo [de inscrição], só pelo tempo, ele tinha o 22.º tempo de entrada nos 100 livres, é o 17º no 100 mariposa.



Mas estes atletas [que aqui estão], ao longo dos próximos tempos, vão começar a terminar as carreiras e o Diogo tem só 19 anos.