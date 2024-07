Há cada vez mais mulheres nos Jogos Olímpicos: estes são os dados e as curiosidades

Segundo informação do Comité Olímpico, na edição de Paris de 2024, 28 dos 32 desportos atingiram total igualdade de género. Apesar disso, o número de eventos olímpicos para mulheres continua abaixo daqueles dedicados a atletas masculinos, num rácio de 152 para 157. Estão, ainda, no calendário, 20 eventos mistos.

A organização dos Jogos comprometeu-se não só a aumentar o número da representação feminina entre os atletas em competição, mas também o número de treinadoras e árbitras, pessoal de comunicação social e lugares de liderança.

É nestes contextos em que há mais caminho a fazer, admite a própria organização, especialmente no número de treinadoras. Na última edição dos Jogos Olímpicos de Verão, em 2020, apenas 13% das pessoas com esta função eram mulheres, o que já tinha representado um ligeiro aumento face às edições de Londres (2012) e do Rio de Janeiro (2016). Em ambos os Jogos, só 11% dos treinadores eram mulheres.

Este ligeiro crescimento acontece depois de o Comité Olímpico Internacional criar, em 2022, em parceria com outras organizações, o Programa WISH: Women in Sport High Performance Pathaway (Percurso de Alta Performance para as Mulheres no Desporto) para treinadoras proeminentes.

Em cinco modalidades, existe a mesma percentagem de árbitras e juízas do que árbitros e juízes: ténis, triatlo, canoagem, vela e hóquei.

À semelhança do que já tinha acontecido em Tóquio, em 2020, nesta edição também foi pedido a cada delegação que nomeasse um homem e uma mulher para a representar na cerimónia de abertura, que decorreu na passada sexta-feira, 26 de julho.

Para sublinhar o compromisso com a igualdade de género e honrar as mulheres, o Comité Olímpico decidiu fechar os Jogos com a maratona feminina. O evento está agendado para 10 de agosto, um dia depois da masculina, e vai recriar o percurso da Marcha das Mulheres a Versailles.

Este protesto foi um dos eventos-chave da Revolução Francesa de 1789 e decorreu entre 5 e 6 de outubro desse ano, quando entre seis e sete mil mulheres parisienses marcharam entre Paris e Versailles para transportar Luís XVI para o Palácio das Tulherias. Nesse dia, o rei acabou por ratificar a Declaração Universal dos Direitos do Homem e dos Cidadãos.

Um caminho para a igualdade além dos sexos

Este ano marca, não só, a edição em que mais mulheres participam, mas, também, aquela em que um número recorde de atletas assumidamente LGBTQIA+ competem. Entre eles, está Tom Daley, o atleta de mergulho que esta segunda-feira conseguiu a sua quinta medalha olímpica.