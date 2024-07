Da Jamaica "To Di World". Os Jogos em que Usain Bolt se tornou o homem mais rápido do mundo

Já o corpo inteiro de Usain Bolt tinha ultrapassado a meta quando um pé bem esticado de Richard Thompson a pisou. Essa é uma das imagens que ficam da final dos 100 metros de Pequim 2008, em que o jamaicano bateu o próprio recorde e se consagrou, no maior dos palcos, como o homem mais rápido do mundo. Depois de uma volta à pista, inclinou-se para a direita, com esse braço dobrado, e esticou o braço esquerdo, de polegar apontado ao céu. E nasceu o festejo "To Di World".

Nos 200 metros, a distância de Bolt para os restantes era maior ainda. Caberiam quatro ou cinco corredores no abismo entre o jamaicano e os rivais, quando este chegou ao fim. Também deu novo recorde do mundo.

"Sprinter" nos 200 metros de formação, Bolt só por uma vez tinha corrido os 100, com um tempo de 10,03 segundos. No entanto, começou a treinar a distância nesse ano e, no início de maio, correu uns impressionantes 9,76 segundos, o segundo tempo mais rápido da história - ficou a apenas duas centésimas do compatriota e então recordista Asafa Powell. Passado uns dias, superou mesmo o colega e estabeleceu um novo recorde do mundo em 9,72s.

Os Jogos eram outra "loiça", todavia. Não há palco no mundo que atraia mais holofotes, que acarrete mais pressão que o das Olimpíadas. Usain Bolt podia já ser o recordista do mundo dos 100 metros quando chegou a Pequim, no entanto, o público casual ainda não o vira correr. Afinal, o jamaicano caíra cedo em Atenas 2004, devido a lesão. Para muitos, seria somente um ilustre desconhecido.