De homem-peixe a homem-gorila. Johnny Weissmuller, o campeão olímpico que eternizou o grito de Tarzan

"Ouvi esta história de alguém que não tinha o direito de ma contar, ou a qualquer outro. Posso atribuir à influência sedutora de um velho 'vintage' sobre o narrador a culpa pelo início desta estranha história e a minha própria incredulidade cética durante os dias que se seguiram pelo resto." Este é o primeiro parágrafo do livro "Tarzan dos Macacos", de Edgar Rice Burroughs, que tanto serviria para descrever a história do homem criado por gorilas, como a de quem o interpretou em filme.



Johnny Weissmuller brilhou no grande ecrã como Tarzan, o homem-gorila, no entanto, já antes ficara eternizado na história do desporto, em concreto da natação.

Nascido em 1904 no extinto Império Austro-Húngaro mas de cidadania norte-americana, Weissmuller começou a brilhar como nadador com apenas 11 anos. Aos 17, já competia a sério. Em 1922, bateu o recorde do mundo dos 100 metros livres, que durava há 11 anos: nadou a distância em apenas 58,6 segundos.

Dois anos depois, cumpriu as expectativas nos Jogos Olímpicos de 1924, em Paris, e arrecadou a medalha de ouro da disciplina, assim como dos 400m livres e da estafeta de 4x200m. Também ainda foi dar uma mãozinha no polo aquático, em que ajudou a Team USA a chegar ao bronze. Quatro anos mais tarde, mais dois ouros: novamente os 100m e 4x200m livres, agora em Amesterdão.

Ao todo, Weissmuller conquistou cinco medalhas olímpicas e estabeleceu 67 recordes do mundo, 51 deles em eventos individuais. Foi o primeiro homem a completar os 100 metros livres abaixo de um minuto. O seu recorde de 38 títulos nacionais individuais dos EUA manteve-se até aos anos 80. Nunca perdeu uma corrida.

Também soube quando dizer adeus às piscinas e focar-se noutros sonhos. Em 1929, Johnny Weissmuller provou, pela primeira vez, a magia do cinema no filme "Glorifying the American Girl", uma comédia musical em que interpretou o galã grego Adónis. Apesar de o papel não ser falado, atraiu a atenção do novelista e argumentista Cyril Hume - que teve uma carreira rica entre os anos 30 e 50 -, que lhe abriu a porta para o papel mais marcante da carreira como ator.