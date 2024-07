Tudo o que precisa de saber sobre a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos

Quantos atletas vão fazer parte da cerimónia?

Ao todo são quase 11 mil atletas 94 barcos que vão percorrer seis quilómetros até chegarem à margem oposta à Torre Eiffel, onde a pira olímpica será acesa para declarar os Jogos Olímpicos oficialmente abertos.

As maiores comitivas entre os comités olímpicos vão ter barcos para si mesmos, como EUA, China ou França, enquanto países mais pequenos vão partilhar barcos entre eles.

É aí também que vão decorrer os restantes momentos festivos da cerimónia de abertura, com as margens do rio Sena a terem bancadas para aquela que promete ser a maior cerimónia em termos de espectadores.

Os atletas vão vestir os trajes cerimoniais que foram divulgados nos últimos meses, com Portugal a ter como porta-estandartes o canoísta Fernando Pimenta e a marchadora Ana Cabecinha.

No evento vão estar 22 dos 73 portugueses que vão competir nos Jogos, que vão estar no 60.º de 94 barcos. O Comité Olímpico Português (COP) prevê que a embarcação que estará na Ponte D'Austerlitz às 19h51 e em Iéna às 20h33, e será partilhada com as delegações da Coreia do Norte e do Qatar.

Quantas pessoas são esperadas na cerimónia de abertura?

Nas margens do Sena vão estar presentes pelo menos 300 mil pessoas, quase triplicando o recorde da última edição, com a organização a estimar que 600 mil vão poder ver a cerimónia de abertura ao vivo. Entre estes estão quase uma centena de chefes de Estado, incluindo Marcelo Rebelo de Sousa. Em representação do Governo estará o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte.

Há bilhetes pagos, como os 104 mil nas bancadas inferiores do Sena, mas também bilhetes grátis, como os 222 mil para as bancadas superiores nas margens do rio parisiense.

A estes juntam-se 80 ecrãs gigantes pela cidade e sistemas de sons próximos do local. A organização espera ainda que 1,5 mil milhões de pessoas vejam a cerimónia por todo o mundo.