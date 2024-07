"Tenho cinco cirurgias nos tornozelos". Filipa Martins chega a Paris de olho na final, a sua medalha de ouro

Não é somente Filipa Martins que lida com a pressão da dúvida. Simone Biles, por muitos considerada a melhor ginasta artística da história, desistiu de todas as finais menos a trave, em Tóquio 2020, por razões de saúde mental e segurança. A norte-americana explicou que tinha perdido a orientação no espaço, algo que expõe os atletas ao risco de lesões quando aterram.

Biles afastou-se da modalidade, depois dos Jogos Olímpicos, e só regressou à competição dois anos depois.

A alta competição é dura, mais ainda quando acarreta riscos para a saúde tão prementes. Por isso mesmo, é importante estar confiante do que se faz. Por vezes, mais vale sacrificar a espetacularidade pela segurança. Foi o que Filipa Martins fez, mesmo depois de ter feito história com um novo elemento técnico, com que inscreveu o seu nome nos cadernos da ginástica artística: "The Martins."

"Nas paralelas, tivemos de reduzir um bocadinho a dificuldade. Ela andou aí dois anos com uma dificuldade 'top' mundial, quando foi às finais, quando apresentou o elemento dela. Mas era muito arriscado e começou a falhar, depois começaram a não reconhecer uma coisa, ela começou a transmitir que ficava muito ansiosa... Baixámos bastante, mesmo quase um ponto na dificuldade, mas ela ficou mais tranquila e fez um Campeonato do Mundo excelente", assinala José Ferreirinha.

A ponderação, na verdade, está em linha com o estilo de Filipa Martins. Pode não ser a mais exuberante, mas é das que "faz as coisas com menos erros, menos falhas, menos descontos".

"Sempre viveu muito da qualidade de execução: o que faz, faz bem. No Campeonato do Mundo, de 150 atletas no solo, umas 50 faziam muito mais piruetas do que ela. Só que ela, as poucas que faz, faz bem e, depois, na parte artística, é bonita a trabalhar, o que também é importante, e tira melhores notas do que atletas que fazem mais difícil", sustenta o treinador.

O "Martins", contudo, será sempre um dos pontos altos da carreira de Filipa: "Nunca sabemos o quão grande nós somos até conseguirmos fazer algo que nunca imaginámos conseguir fazer. E acho que só depois de isso acontecer é que nós percebemos. Não percebi na hora, não percebi passado uma semana, não percebi passado seis meses. Para nós, é rotina. É rotina, rotina, rotina, e às vezes acho que não temos a noção daquilo que somos capazes."

A ginasta já viu o seu elemento repetido em vídeo, mas não ao vivo. Talvez nos Jogos Olímpicos, ou depois disso. São esses momentos, mas não só, que fazem com que tudo faça sentido.

"Tudo aquilo de que eu abdiquei algum dia, tudo aquilo que me esforcei mais ou menos em qualquer dia, todo o sacrifício por que passamos é sempre recompensado, não só pelas vitórias, mas por tudo aquilo que aprendemos ao longo da nossa carreira, ao longo da nossa vida. O desporto em geral ajuda-nos a crescer muito enquanto pessoas, também, por isso é sempre muito benéfico e agradeço muito por estar nesta modalidade", salienta.